واشنطن-سانا



أصيب عدد من الأشخاص بجروح اليوم الإثنين، جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة نقل في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية.



وذكرت صحيفة “نيو أورلينز” الأمريكية أن قطاراً تابعاً لشركة “أمتراك” يقل 96 راكباً كان في طريقه إلى مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا عندما اصطدم بشاحنة نقل ثقيلة على متنها جرافة، ما أدى إلى خروج أول عربتين من القطار عن القضبان، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح تم نقلهم إلى المشفى.



وحسب الصحيفة، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، في حين كشفت التحقيقات الأولية أن مقطورة الشاحنة علقت فوق سكة الحديد أثناء محاولتها عبور تقاطع قرب طريق سريع.



وشهدت منطقة ساحل الخليج الأمريكي التي تضم ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وتكساس سلسلة من حوادث اصطدام القطارات عند المعابر خلال عامي 2025 و2026، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة خطوط السكك الحديدية.