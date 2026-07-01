باحثون يحذرون من تأثير السجائر الإلكترونية على صحة العين

سيئول-سانا

حذّرت دراسة علمية حديثة من أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض العين، مقارنة بالإقلاع التام عن النيكوتين.

وذكر موقع “توتال نيوز” الأمريكي في تقرير حديث أن فريقاً بحثياً من كلية الطب بجامعة كوريا حلّل بيانات أكثر من 179 ألف مدخن سابق، تمت متابعتهم لمدة 4 سنوات، وتبين أن استخدام السجائر الإلكترونية ارتبط بزيادة خطر أمراض العين بنسبة 7 بالمئة، وارتفاع خطر اعتلال الشبكية السكري، المسبب الرئيسي لفقدان البصر، بنسبة 24 بالمئة مقارنة بمن أقلعوا عن النيكوتين بشكل كامل.

وشملت الدراسة أمراضاً مثل إعتام عدسة العين، والزرق الذي يؤثر في العصب البصري، والتنكس البقعي، إضافة إلى اضطرابات أخرى في الرؤية، حيث أرجع الباحثون ذلك إلى تأثير النيكوتين في تضييق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الأكسجين إلى العين، إلى جانب تحفيز الالتهابات حتى دون وجود نواتج الاحتراق التقليدية.

وتشير النتائج إلى أن الإقلاع الكامل عن النيكوتين يظل الخيار الأكثر أماناً لصحة العين، في ظل تزايد الاعتماد على السجائر الإلكترونية كبديل للتدخين التقليدي.