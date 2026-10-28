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اكتشاف مستحاثات رخوي بحري منقرض في روسيا يعود إلى 309 ملايين عام

photo 2026 10 28 16 26 50 اكتشاف مستحاثات رخوي بحري منقرض في روسيا يعود إلى 309 ملايين عام
اكتشاف مستحاثات رخوي بحري منقرض في روسيا-موسكو-موقع ناوكا ميل

موسكو-سانا

اكتشف باحثون روس نوعاً جديداً من الرخويات البحرية المنقرضة، يعود إلى نحو 309 ملايين عام، ويتميز بتركيب غير مألوف لصدفته، قد يكشف عن جوانب من تكيفه مع الحياة في قاع البحار القديمة.

وذكر موقع «ناوكا ميل» الإخباري الروسي اليوم الأربعاء، أن فريقاً من معهد «بوريسياك» لعلم الحفريات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم عثر على مستحاثات تعود إلى مجموعة «روستروكونش»، وأظهرت دراستها أن الصدفة تتميز بتراجع نمو الجزء الأمامي وظهور امتداد أنبوبي عند طرفها الخلفي، فيما حلل الباحثون القوالب المستحاثية باستخدام المجهر الإلكتروني.

وأوضح الباحثون أن هذا الشكل من الصدفة يُسجل للمرة الأولى في روسيا، مشيرين إلى أنه قد يكون ساعد الحيوان على الحفر والاستقرار في قاع البحر، كما يقدم مؤشرات على وجود اتصال بحري قديم بين مناطق تقع اليوم في روسيا وأمريكا الشمالية.

وعاشت هذه الرخويات في البحار القديمة، ويعود النوع المكتشف إلى فترة سبقت انقراضها بنحو 57 مليون عام، إذ اختفت مجموعات عديدة من الكائنات البحرية خلال الانقراض الجماعي الذي وقع قبل نحو 252 مليون عام.

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