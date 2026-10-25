دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بزيادة الدهون لدى الأطفال

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أمريكية أن الأطفال الذين يستهلكون كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة يسجلون استجابة أقوى في مناطق الدماغ المرتبطة بالمكافأة والتحفيز عند مشاهدة صور الأطعمة الشهية، وهي استجابة ارتبطت بارتفاع مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم خلال عام.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي في تقرير نشره أول أمس، أن الدراسة التي أجراها باحثون من كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا، ونُشرت في مجلة «JAMA Network Open»، شملت 46 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات، وتضمنت تحليل بياناتهم الغذائية وتصوير أدمغتهم بالرنين المغناطيسي، إلى جانب متابعة التغيرات في تكوين أجسامهم على مدى عام.

وبيّنت النتائج أن الأطفال الذين تناولوا كميات أكبر من هذه الأطعمة، ومنها حبوب الإفطار والخبز المعلب والحساء سريع التحضير، أظهروا نشاطاً أكبر في منطقة الجسم المخطط الظهري بالدماغ، التي تؤدي دوراً في معالجة المكافأة والتحفيز والاستجابة للمثيرات المرتبطة بالطعام.

وأظهرت المتابعة أن قوة الاستجابة الدماغية ارتبطت بزيادة مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم بعد عام، كما سجل الأطفال الذين استهلكوا كميات أكبر من الأطعمة فائقة المعالجة، قيماً أعلى لمؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ونسبة الدهون عند نهاية الدراسة.

ولاحظ الباحثون أن أخذ الاختلافات في استجابة الدماغ للأطعمة الشهية في الحسبان، أدى إلى تراجع قوة العلاقة بين استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة وكل من مؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون في الجسم بنسبة 31 بالمئة و44 بالمئة على التوالي، ما يشير إلى أن الاستجابة الدماغية قد تسهم في تفسير جزء من هذه العلاقة.

وأوضحت الدكتورة كاثلين بيج، أستاذة الطب وطب الأطفال في كلية كيك للطب والباحثة الرئيسية في الدراسة، أن مرحلة الطفولة تكتسب أهمية خاصة في هذا المجال، لأن الدماغ لا يزال في طور النمو، فيما تتشكل العادات والتفضيلات الغذائية، الأمر الذي يبرز أهمية الاهتمام بالتغذية الصحية في سن مبكرة.

وأكدت الدراسة أهمية تحسين البيئة الغذائية وتسهيل الحصول على الأغذية الصحية والأقل معالجة بأسعار مناسبة، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة.

وتُعرَف الأطعمة فائقة المعالجة بأنها منتجات تُصنّع صناعياً، وتحتوي غالباً على مكونات مضافة، مثل المنكهات والألوان والمحليات والمستحلبات والمواد الحافظة، لتحسين مذاقها أو مظهرها أو إطالة مدة صلاحيتها.