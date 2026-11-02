تطبيق ذكي يساعد المكفوفين على تجنب العوائق أثناء التنقل

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية تطبيقاً ذكياً يحمل اسم «Mobilio»، يساعد الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على التنقل والوصول إلى وجهاتهم، من خلال تحليل البيئة المحيطة وتحديد مسارات آمنة، باستخدام الذكاء الاصطناعي وكاميرا الهاتف الذكي ومستشعراته.

وذكر موقع «نيو أطلس» المتخصص في أخبار العلوم والتكنولوجيا أمس الأحد، أن التطبيق يوفر إرشادات صوتية فورية لمساعدة المستخدمين على تحديد اتجاهاتهم وتجنب العوائق أثناء السير، مستفيداً من تقنيات الرؤية الحاسوبية وبيانات الحركة والموقع الجغرافي.

وأظهرت اختبارات التطبيق، وفق دراسة نُشرت في دورية «Nature Biomedical Engineering» العلمية المتخصصة في الهندسة الطبية الحيوية، أن 14 مشاركاً تمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة أكبر بنسبة 13 بالمئة، مع انخفاض الاصطدامات بالعوائق داخل المباني بنسبة 41 بالمئة، مقارنة باستخدام العصا البيضاء وتطبيق «خرائط غوغل».

واستند الباحثون في تطوير التطبيق إلى دراسة شملت أكثر من 100 شخص من المكفوفين وضعاف البصر، بهدف تحديد احتياجاتهم الفعلية أثناء التنقل، وتوصلوا إلى أهمية توفير إرشادات مستمرة خلال السير، وتوجيهات دقيقة عند تغيير الاتجاه، إلى جانب القدرة على اكتشاف العوائق بصورة موثوقة.

ويعتمد التطبيق على كاميرا الهاتف ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومستشعرات الحركة والقصور الذاتي، إضافةً إلى تقنية «LiDAR» في الهواتف المزودة بها، ويستخدم نموذجاً للرؤية الحاسوبية لتحليل المشاهد المحيطة وتحديد مسار مناسب للمستخدم، ثم توجيهه عبر إشارات صوتية قابلة للتخصيص وفقاً لسرعة مشيه وحركته.

ويسعى التطبيق إلى الاستفادة من الهواتف الذكية المتاحة على نطاق واسع، بما يتيح تقديم وسيلة مساعدة على التنقل دون الحاجة إلى شراء أجهزة متخصصة مرتفعة التكلفة، أو الاعتماد على معدات إضافية يصعب الحصول عليها.

ويخطط فريق البحث في كلية جون إيه بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة هارفارد لإجراء اختبارات إضافية في بيئات واقعية متنوعة، لتقييم أداء التطبيق ومدى قدرته على التكيف مع احتياجات المستخدمين وعاداتهم اليومية.