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أكبر كتاب ثلاثي الأبعاد في العالم يُعرض في مكتبة لوس أنجلوس

كتاب ثلاثي أكبر كتاب ثلاثي الأبعاد في العالم يُعرض في مكتبة لوس أنجلوس
أكبر كتاب ثلاثي الأبعاد في العالم يُعرض في مكتبة لوس أنجلوس- وكالة «يو بي آي»

واشنطن-سانا

تستضيف المكتبة المركزية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أكبر كتاب منبثق في العالم” ثلاثي الأبعاد”، وهو عمل فني ضخم يجمع بين فنون الرسم والهندسة الورقية، ويحتاج تقليب صفحاته إلى فريق من عشرة أشخاص، وذلك ضمن احتفالات المكتبة بمرور مئة عام على تأسيسها.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية أول أمس، أن الكتاب المعنون «لوسيروس إي بينومبراس» (Luceros y Penumbras)، ويعني «النجوم والظلال»، معروض في مكتبة ريتشارد جيه ريوردان المركزية، وقد حصل على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أكبر كتاب منبثق في العالم.

ويبلغ قياس الكتاب عند فتحه نحو 4.7 أمتار في 6.1 أمتار، فيما يصل ارتفاع العناصر الورقية المجسمة فيه إلى أكثر من 3.3 أمتار، ويزن نحو 816 كيلوغراماً، ما يجعل التعامل مع صفحاته مهمة تتطلب جهوداً جماعية.

وصمم الفنان والرسام الأمريكي دانيال غونزاليس العمل، فيما تولى مهندس الورق ماثيو راينهارت وآن مارشال تصميم بنيته ثلاثية الأبعاد، ونفذت شركة «غودنايت آند كو» عملية التصنيع بالحجم الكامل.

ويضم الكتاب مشهدين فنيين رئيسيين، يصور أحدهما مبنى المكتبة وسط سماء ليلية، فيما يتمحور الآخر حول «شجرة الحكمة»، التي ترمز إلى المعرفة وتنوع الثقافات، مستلهماً تاريخ المكتبة ودورها في حياة الفنان وعلاقته بالقراءة والفنون.

ويهدف العمل إلى إبراز دور المكتبات بوصفها فضاءات للمعرفة والإبداع، من خلال تقديم الكتاب الورقي في شكل فني غير مألوف يجمع بين السرد البصري والتصميم الهندسي.

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