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مهندس أمريكي يصمم “سكوتر” كهربائياً بطول 2.4 متر

photo 2026 10 28 15 22 42 مهندس أمريكي يصمم "سكوتر" كهربائياً بطول 2.4 متر
السكوتر الكهربائي- واشنطن- غادجيت ريفيو

واشنطن-سانا

صمم مهندس أمريكي “سكوتر” كهربائياً بعجلتين، يبلغ طوله نحو 2.4 متر، في مشروع هندسي استغرق سبع سنوات، بهدف ابتكار نسخة ضخمة من هذه المركبات التقليدية مع الحفاظ على قابليتها للقيادة.

وذكر موقع «غادجيت ريفيو» التقني الأمريكي، في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن المهندس وصانع المحتوى مات براون أنجز المشروع باستخدام إطارات عريضة ومنصة خشبية مغطاة بالألومنيوم، لتصميم سكوتر يتجاوز الأحجام المعتادة.

واعتمد براون على محرك كهربائي ونظام دفع مأخوذين من مركبة أخرى، إلى جانب تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة أجزاء التثبيت وبعض المكونات الهيكلية، بما يتيح تجميع المركبة واختبارها رغم أبعادها الكبيرة.

وبدأت الفكرة بتعديل الأبعاد الهندسية للسكوتر التقليدي باستخدام برامج التصميم، إذ تجاوز طول النموذج الأولي ستة أمتار، قبل تقليصه إلى حجمه الحالي لتسهيل قيادته وتخزينه.

ويعكس هذا المشروع توظيف المهارات الهندسية والتقنيات الحديثة في تطوير أفكار مبتكرة، وتحويل التصاميم غير التقليدية إلى نماذج عملية قابلة للتجربة.

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