شركة صينية تطور روبوتاً بعجلات للعمل في البيئات الوعرة

بكين-سانا

كشفت شركة Unitree Robotics الصينية عن روبوت جديد مزود بعجلات يحمل اسم A2-W، صمم للعمل في التضاريس الوعرة، ويجمع بين سرعة المركبات ذات العجلات وقدرة الروبوتات رباعية الأرجل على المناورة، ما يجعله مناسباً لمهام الاستطلاع والإنقاذ والفحص الصناعي.

وذكرت شركة Unitree Robotics، عبر موقعها الرسمي في 22 تموز الجاري، أن الروبوت يتميز بهيكل متحرك قادر على اجتياز المنحدرات الحادة والعوائق والتضاريس الصخرية، ويعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحليل البيئة المحيطة واختيار مسار الحركة في الوقت الفعلي، إضافةً إلى دعمه تطبيقات التفتيش الصناعي والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.

ويعتمد الروبوت على كاميرتين ومستشعرات ليزرية لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للمحيط، إلى جانب معالج حاسوبي عالي الأداء يتيح معالجة البيانات واتخاذ القرارات أثناء الحركة، بما يعزز دقته في التنقل داخل البيئات المعقدة.

كما زُود الروبوت بنظام بطاريتين قابلتين للاستبدال دون إيقاف التشغيل، ما يتيح له مواصلة العمل لفترات طويلة، فضلاً عن قدرته على تسلق المنحدرات والسلالم وتجاوز العوائق، والعمل في درجات حرارة تتراوح بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و55 درجة مئوية.

وتسعى الشركة من خلال هذا الروبوت إلى توسيع استخدام المنصات الذكية في مجالات التفتيش الصناعي، والإنقاذ، والخدمات اللوجستية، والمهام الميدانية التي تتطلب قدرة عالية على الحركة في البيئات الصعبة.