دراسة: الفيتامينات المتعددة ترتبط بتحسن القدرة الوظيفية لدى كبار السن

واشنطن-سانا

أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة يومياً قد يساعد كبار السن في الحفاظ على صحتهم الوظيفية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية باستقلالية مع التقدم في العمر.

وذكر موقع ساينس ديلي العلمي اليوم الخميس، نقلاً عن باحثين من معهد جورجيا للوقاية في كلية الطب بجامعة أوغوستا الأمريكية، أن الدراسة أظهرت أن الفيتامينات المتعددة قد تمثل إضافة آمنة إلى نمط الحياة الصحي، لكنها لا تغني عن اتباع نظام غذائي متوازن أو ممارسة النشاط البدني بانتظام، وفقاً للباحث الرئيس الدكتور بايو ب. بيكيلي.

وشملت الدراسة أكثر من 16 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، شاركوا في دراسة COSMOS، حيث وُزّع المشاركون عشوائياً لتلقي فيتامينات متعددة يومياً، أو مستخلص الكاكاو، أو كليهما، أو دواءً وهمياً، مع متابعة حالتهم الصحية الوظيفية على مدى ثلاث سنوات.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الفيتامينات المتعددة حققوا تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الصحة الوظيفية مقارنة بمن تلقوا الدواء الوهمي، ولا سيما في شدة الأعراض والقدرة البدنية، وهي مؤشرات ترتبط بالقدرة على أداء الأنشطة اليومية، مثل المشي وصعود السلالم وإنجاز الأعمال المنزلية.

يذكر أن نتائج الدراسة عرضت خلال مؤتمر Nutrition 2026، حيث أكد الباحثون أنها لا تزال أولية ولم تخضع بعد لمراجعة الأقران، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات للتحقق منها قبل اعتمادها على نطاق واسع.