دراسة تكشف كيف يؤثر الهيم في تفكيك الجلطات الدموية

برلين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة كوبلنز الألمانية عن آلية محتملة قد تؤثر في قدرة الجسم على تفكيك الجلطات الدموية، تتمثل في تأثير مادة الهيم المتحررة عند تحلل كريات الدم الحمراء في نشاط بروتين يساعد على إذابة الجلطات.

وذكر الموقع الرسمي للجامعة، في تقرير نشره في 26 تشرين الأول الجاري، أن الباحثين درسوا تأثير الهيم، وهو مكوّن يحتوي على الحديد في الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، في بروتين «البلازمين» الذي يؤدي دوراً أساسياً في تفكيك الجلطات بعد تشكلها.

وأظهرت النتائج أن الهيم يمكن أن يرتبط ببروتين البلازمين ويحدّ من نشاطه، ما قد يضعف قدرته على تفكيك الجلطات والتخلص منها، ويوفر تفسيراً محتملاً للعلاقة بين تحلل كريات الدم الحمراء واضطرابات تخثر الدم.

واستخدم الباحثون اختبارات مخبرية وتحليلات حاسوبية لدراسة طبيعة التفاعل بين الهيم والبلازمين، وحددوا ستة مواقع محتملة لارتباط الهيم بالبروتين، مع إبراز ثلاثة مواقع منها لأهميتها في فهم آلية هذا التفاعل.

وبيّنت التجارب أن تأثير الهيم يرتبط بتركيزه، وأن ارتفاع مستوياته يمكن أن يحدّ من نشاط البلازمين ويبطئ تفكيك الجلطات، ما قد تكون له أهمية في الحالات التي يزداد فيها تحلل كريات الدم الحمراء.

وتوفر هذه النتائج أساساً لأبحاث إضافية لتحديد مدى تأثير هذه الآلية في جسم الإنسان، وما إذا كانت تسهم في زيادة مخاطر اضطرابات تخثر الدم لدى بعض المرضى، ما قد يفتح المجال مستقبلاً لدراسة أساليب جديدة للتعامل مع هذه الاضطرابات.