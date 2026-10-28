الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: دراسة تكشف كيف يؤثر الهيم في تفكيك الجلطات الدموية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

دراسة تكشف كيف يؤثر الهيم في تفكيك الجلطات الدموية

1647939787993149200.jpg دراسة تكشف كيف يؤثر الهيم في تفكيك الجلطات الدموية
تعبيرية- الشرق الأوسط

برلين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة كوبلنز الألمانية عن آلية محتملة قد تؤثر في قدرة الجسم على تفكيك الجلطات الدموية، تتمثل في تأثير مادة الهيم المتحررة عند تحلل كريات الدم الحمراء في نشاط بروتين يساعد على إذابة الجلطات.

وذكر الموقع الرسمي للجامعة، في تقرير نشره في 26 تشرين الأول الجاري، أن الباحثين درسوا تأثير الهيم، وهو مكوّن يحتوي على الحديد في الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، في بروتين «البلازمين» الذي يؤدي دوراً أساسياً في تفكيك الجلطات بعد تشكلها.

وأظهرت النتائج أن الهيم يمكن أن يرتبط ببروتين البلازمين ويحدّ من نشاطه، ما قد يضعف قدرته على تفكيك الجلطات والتخلص منها، ويوفر تفسيراً محتملاً للعلاقة بين تحلل كريات الدم الحمراء واضطرابات تخثر الدم.

واستخدم الباحثون اختبارات مخبرية وتحليلات حاسوبية لدراسة طبيعة التفاعل بين الهيم والبلازمين، وحددوا ستة مواقع محتملة لارتباط الهيم بالبروتين، مع إبراز ثلاثة مواقع منها لأهميتها في فهم آلية هذا التفاعل.

وبيّنت التجارب أن تأثير الهيم يرتبط بتركيزه، وأن ارتفاع مستوياته يمكن أن يحدّ من نشاط البلازمين ويبطئ تفكيك الجلطات، ما قد تكون له أهمية في الحالات التي يزداد فيها تحلل كريات الدم الحمراء.

وتوفر هذه النتائج أساساً لأبحاث إضافية لتحديد مدى تأثير هذه الآلية في جسم الإنسان، وما إذا كانت تسهم في زيادة مخاطر اضطرابات تخثر الدم لدى بعض المرضى، ما قد يفتح المجال مستقبلاً لدراسة أساليب جديدة للتعامل مع هذه الاضطرابات.

“روساتوم”.. أول سفينة شحن تعبر من الصين إلى أوروبا عبر ممر الملاحة الشمالي
علماء يطورون تقنية لرصد المناطق الأكثر عرضة لحرائق الغابات بأستراليا
اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود للعصر الجوراسي في مقاطعة سيتشوان الصينية
ميتا تعيد إطلاق مشروع ساعتها الذكية بميزات صحية وذكاء اصطناعي
التحام ناجح لمركبة شحن روسية بمحطة الفضاء الدولية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك