ولادة قرد أبيض نادر مهدد بالانقراض في حديقة بريطانية

لندن-سانا

شهدت حديقة “باينغتون” للحيوانات في بريطانيا ولادة قرد أبيض نادر من فصيلة “كينغ كولوبس” المهددة بالانقراض، في خطوة لاقت اهتمام الأوساط المعنية بالحياة البرية، وبرامج صون التنوع البيولوجي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن صغار هذه الفصيلة يولدون بفراء أبيض مميز يسهّل على الأمهات مراقبتهم خلال الأسابيع الأولى من حياتهم، قبل أن يتبدل لونهم تدريجياً إلى الأسود والأبيض خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر مع تقدمهم في النمو.

وأوضحت قائدة فريق الثدييات في الحديقة ناديا غولد أن المؤسسة تشارك في برنامج تكاثر دولي يهدف إلى حماية هذا النوع النادر، مبينةً أن هذه الولادة جاءت ثمرة تخطيط طويل، وتعاون علمي بين عدد من حدائق الحيوان حول العالم لضمان استمرارية الفصيلة.

وينحدر قرد “كينغ كولوبس” من الغابات المطيرة والمستنقعات والغابات النهرية في غرب أفريقيا، وشهدت أعداده تراجعاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة نتيجة إزالة الغابات والصيد الجائر.