دراسة: العادات الصحية في الشباب تؤثر في الوزن مستقبلاً

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية أن العادات الصحية التي يكتسبها الإنسان في مرحلة الشباب المبكرة قد تلعب دوراً مهماً في تحديد وزنه في السنوات اللاحقة، إذ إن أنماط الحياة قبل دخول الجامعة غالباً ما تستمر لفترات طويلة.

وذكر موقع Medical Xpress العلمي أن الأشخاص الذين حافظوا على عادات صحية منذ مرحلة الشباب، وحتى البلوغ كانوا الأقل عرضة لزيادة الوزن، بينما ارتبط استمرار نمط الحياة غير الصحي بارتفاع احتمال اكتساب الوزن مع مرور الوقت.

واعتمدت الدراسة على بيانات 4641 طالباً شاركوا في استطلاع أُجري بين عامي 1998 و2007 قبل بدء الدراسة الجامعية، حيث قدم المشاركون معلومات حول نظامهم الغذائي، ومستوى النشاط البدني، وجودة النوم والطول، والوزن.

وبعد فترة متابعة تراوحت بين 11 و20 عاماً، أظهرت النتائج أن نحو نصف المشاركين حافظوا على نمط حياتهم نفسه، في حين تدهورت العادات الصحية لدى نحو 31.7 بالمئة منهم، وتحسنت لدى 18.6 بالمئة، ما يشير إلى أهمية تبني العادات الصحية في سن مبكرة للحد من زيادة الوزن مستقبلاً.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تؤكد أهمية ترسيخ العادات الصحية في سن مبكرة، لما لها من دور في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بزيادة الوزن في مراحل لاحقة من الحياة.