إدلب-سانا

قدّم وفد رسمي وأهلي، اليوم الإثنين، واجب العزاء ‏لذوي الأطفال الخمسة الذين قضوا جراء انفجار ‏لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية أم خزيم ‏بمنطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وأسفر ‏أيضاً عن إصابة طفلين، مؤكداً التضامن مع ‏الأهالي، وضرورة تكثيف الجهود لحمايتهم من ‏مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.‏

وضم الوفد مدير منطقة خان شيخون حسن الأمين، ‏وعدداً من وجهاء المنطقة وشيوخ العشائر ‏والفعاليات الاجتماعية، حيث نقل تعازي محافظ ‏إدلب محمد عبد الرحمن إلى ذوي الأطفال.‏

وأوضح الأمين في تصريح لـ سانا، أن المنطقة لا ‏تزال تضم حقول ألغام ومخلفات حرب، رغم تنفيذ ‏عمليات تفجير وإزالة منذ التحرير، مؤكداً استمرار ‏الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع في أعمالها، ‏وصعوبة إحصاء الألغام المنتشرة نتيجة استخدامها ‏الواسع خلال سنوات الحرب.

ولفت الأمين إلى أهمية التنبيه لخطورة مخلفات ‏النظام البائد من الألغام والذخائر غير المنفجرة ‏على سلامة الأهالي، ولا سيما الأطفال، مشيراً إلى ‏تنفيذ حملات توعية بالتعاون مع المنظمات، تحذر ‏الأهالي والأطفال من الاقتراب من الأجسام ‏المشبوهة أو لمسها، والإبلاغ عنها فور مشاهدتها.‏

من جهتهم، طالب أهالي القرية بتكثيف عمليات ‏المسح باستخدام كاسحات الألغام، وإصلاح ‏الطرقات وتأمين نقطة طبية، ولا سيما أن أقرب ‏مشفى يبعد نحو 40 كيلومتراً في محافظة حماة، ‏ما يصعّب إسعاف المصابين والمرضى.‏

وأشار أحمد النزال، أحد أهالي أم خزيم، إلى أن ‏السكان عادوا إلى قريتهم بعد نحو 15 عاماً من ‏التهجير، ويواجهون ظروفاً معيشية صعبة لافتاً ‏إلى تكرار حوادث مخلفات الحرب التي تسببت ‏بضحايا في القرية.‏

ولا تزال مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير ‏منفجرة تهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال في ‏المناطق التي شهدت انتشاراً لحقول الألغام خلال ‏سنوات الحرب، ما يجعل تكثيف أعمال المسح ‏والإزالة والتوعية، إلى جانب تحسين الخدمات ‏الأساسية، من أبرز احتياجات السكان للحد من ‏تكرار هذه الحوادث.‏