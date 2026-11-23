إدلب-سانا
قدّم وفد رسمي وأهلي، اليوم الإثنين، واجب العزاء لذوي الأطفال الخمسة الذين قضوا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية أم خزيم بمنطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وأسفر أيضاً عن إصابة طفلين، مؤكداً التضامن مع الأهالي، وضرورة تكثيف الجهود لحمايتهم من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة.
وضم الوفد مدير منطقة خان شيخون حسن الأمين، وعدداً من وجهاء المنطقة وشيوخ العشائر والفعاليات الاجتماعية، حيث نقل تعازي محافظ إدلب محمد عبد الرحمن إلى ذوي الأطفال.
وأوضح الأمين في تصريح لـ سانا، أن المنطقة لا تزال تضم حقول ألغام ومخلفات حرب، رغم تنفيذ عمليات تفجير وإزالة منذ التحرير، مؤكداً استمرار الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع في أعمالها، وصعوبة إحصاء الألغام المنتشرة نتيجة استخدامها الواسع خلال سنوات الحرب.
ولفت الأمين إلى أهمية التنبيه لخطورة مخلفات النظام البائد من الألغام والذخائر غير المنفجرة على سلامة الأهالي، ولا سيما الأطفال، مشيراً إلى تنفيذ حملات توعية بالتعاون مع المنظمات، تحذر الأهالي والأطفال من الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو لمسها، والإبلاغ عنها فور مشاهدتها.
من جهتهم، طالب أهالي القرية بتكثيف عمليات المسح باستخدام كاسحات الألغام، وإصلاح الطرقات وتأمين نقطة طبية، ولا سيما أن أقرب مشفى يبعد نحو 40 كيلومتراً في محافظة حماة، ما يصعّب إسعاف المصابين والمرضى.
وأشار أحمد النزال، أحد أهالي أم خزيم، إلى أن السكان عادوا إلى قريتهم بعد نحو 15 عاماً من التهجير، ويواجهون ظروفاً معيشية صعبة لافتاً إلى تكرار حوادث مخلفات الحرب التي تسببت بضحايا في القرية.
ولا تزال مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة تهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال في المناطق التي شهدت انتشاراً لحقول الألغام خلال سنوات الحرب، ما يجعل تكثيف أعمال المسح والإزالة والتوعية، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، من أبرز احتياجات السكان للحد من تكرار هذه الحوادث.