دمشق-سانا

نظمت لجنة الإعلام في مجلس الشعب اليوم الإثنين ندوة تفاعلية ‏بعنوان “الوضع الإعلامي العام والبيئة الإعلامية في سوريا”، ‏لمناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد وواقع العمل الإعلامي ‏وحقوق وواجبات ممتهنيه، وذلك في المكتبة الوطنية السورية ‏بدمشق.‏

وشارك في الندوة ممثلون عن وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين السوريين، وإعلاميون من الإعلام الحكومي والخاص والمستقل، ‏إلى جانب مهتمين بالشأن الإعلامي وصناعة المحتوى.‏

قانون إعلام جديد يواكب تطلعات القطاع

أكد رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشعب، مؤيد قبلاوي، في ‏كلمته، أن العمل جارٍ لإعداد قانون إعلام واعد في سوريا عبر ‏جلسات تشاورية تكرّس المشاركة المجتمعية وترسي قواعد ‏مشتركة بين الإعلام الحكومي والخاص والمستقل، مشدداً على ‏أن حرية الصحافة تقوم على حق الوصول إلى المعلومة وحماية ‏الصحفيين وصون سرية مصادرهم وتحصينهم أثناء أداء واجبهم.‏

ولفت قبلاوي إلى أن الدور الحديث لوزارة الإعلام يتركز على ‏التنظيم والتمكين وتهيئة البيئة التشريعية وتسهيل تدفق ‏المعلومات وحماية المصلحة العامة مشيراً إلى أن المشهد ‏الإعلامي يواجه أربعة تحديات كبرى أبرزها المنصات الوهمية ‏والتضليل الرقمي والحدود التشريعية وشفافية الملكية والتمويل.‏

من جانبه بين أمين الشؤون المهنية في المكتب التنفيذي لاتحاد ‏الصحفيين، محمود أبو راس، في تصريح لـ سانا أن الاتحاد ‏ساهم بالتشارك مع أعضاء لجنة الصياغة المعنية من وزارة ‏الإعلام والقضاة المختصين في وزارة العدل في صياغة عدد من ‏المواد وصولاً إلى الصيغة النهائية التي أحيلت إلى لجنة الإعلام ‏في مجلس الشعب.‏

وأكد أبو راس أن الاتحاد حريص على الدفاع عن عدد من ‏المبادئ الأساسية لضمان صونها في القانون، وفي مقدمتها حرية ‏الصحافة وتعددية وسائل الإعلام وتوفير الحصانة للصحفيين ‏أسوة ببقية المهن كالمحاماة، إضافة إلى تكافؤ الفرص في حق ‏الوصول إلى المعلومة. ‏

تنظيم صناعة المحتوى وتعزيز بيئتها المهنية

وأوضح مدير دائرة صناع المحتوى في وزارة الإعلام، ميسم ‏الزعبي، أن صناع المحتوى يشكّلون جزءاً لا يتجزأ من المشهد ‏الإعلامي السوري وأكثر الأقطاب تأثيراً وتأثراً بالرأي العام، ‏مؤكداً حاجة القطاع إلى تنظيم وضوابط تشريعية وقانونية ‏ومهنية. ‏

وأشار الزعبي إلى أن صناعة المحتوى تمثل جزءاً من الاقتصاد ‏المعرفي بسوق عالمي يتجاوز 300 مليار دولار في عام 2026، ‏وتتيح للشباب فرصاً للتطوير والعمل عن بعد ضمن أكثر من 48 ‏تخصصاً، مستعرضاً تجارب إقليمية كالأردن ومصر، ومؤكداً أن ‏ازدهار هذا القطاع في سوريا يتطلب تشريعاً وتنظيماً مهنياً ‏وتمكيناً وتدريباً ومقرات وجوائز تحفيزية وملتقيات لتبادل ‏الخبرات.‏

حرية الصحافة والمسؤولية المهنية ‏

من جانبه، بيّن مدير المركز الصحفي السوري والمدرب الدولي ‏في الصحافة والحوكمة وبناء السلام، أكرم الأحمد أن صياغة ‏القوانين المتعلقة بالإعلام تستوجب أولاً وضوح الرؤية لمستقبل ‏الإعلام ومؤسساته وإدارة المال العام فيه، يليها تشخيص الواقع ‏والثغرات ثم وضع السياسات والاستراتيجيات وصولاً إلى ‏صياغة القوانين وإقرارها وتنفيذها بمشاركة الصحفيين وأصحاب ‏المصلحة.‏

وأشار الكاتب والصحفي إبراهيم كوكي إلى أن المرحلة التي تمر ‏بها سوريا تنطوي على جانبين في العمل الصحفي، أولهما الحق ‏في الوصول إلى المعلومة ونشرها والحضور في الفعاليات ‏وتوفير الحماية والحصانة للصحفي بوصفه صوت المجتمع، ‏وثانيهما المسؤولية المهنية في إيصال المعلومة بدقة للناس من ‏دون تضليل أو تحوير.‏

ولفت كوكي إلى أن تمكين الصحفي من الأدوات القانونية ‏والمهنية، ومنحه المساحة اللازمة للعمل ضمن إطار قانوني ‏يحميه من التدخلات، يسهمان في بلوغ مرحلة متقدمة في العمل ‏الصحفي والإعلامي تخدم متطلبات المرحلة الحالية.‏

وكانت لجنة الإعلام في مجلس الشعب بحثت في الرابع من ‏تشرين الثاني الجاري التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي ‌‏والمعايير المعتمدة لتحديد احتياجات القطاع الإعلامي، في إطار ‏إعداد قانون الإعلام ‏الجديد، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة ‏مؤيد قبلاوي، وبمشاركة مديري إدارات ‏الإعلام والاتصال في ‏وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، ومديرية العلاقات العامة ‌‏في وزارة الإعلام.‏