دمشق-سانا
نظمت لجنة الإعلام في مجلس الشعب اليوم الإثنين ندوة تفاعلية بعنوان “الوضع الإعلامي العام والبيئة الإعلامية في سوريا”، لمناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد وواقع العمل الإعلامي وحقوق وواجبات ممتهنيه، وذلك في المكتبة الوطنية السورية بدمشق.
وشارك في الندوة ممثلون عن وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين السوريين، وإعلاميون من الإعلام الحكومي والخاص والمستقل، إلى جانب مهتمين بالشأن الإعلامي وصناعة المحتوى.
قانون إعلام جديد يواكب تطلعات القطاع
أكد رئيس لجنة الإعلام في مجلس الشعب، مؤيد قبلاوي، في كلمته، أن العمل جارٍ لإعداد قانون إعلام واعد في سوريا عبر جلسات تشاورية تكرّس المشاركة المجتمعية وترسي قواعد مشتركة بين الإعلام الحكومي والخاص والمستقل، مشدداً على أن حرية الصحافة تقوم على حق الوصول إلى المعلومة وحماية الصحفيين وصون سرية مصادرهم وتحصينهم أثناء أداء واجبهم.
ولفت قبلاوي إلى أن الدور الحديث لوزارة الإعلام يتركز على التنظيم والتمكين وتهيئة البيئة التشريعية وتسهيل تدفق المعلومات وحماية المصلحة العامة مشيراً إلى أن المشهد الإعلامي يواجه أربعة تحديات كبرى أبرزها المنصات الوهمية والتضليل الرقمي والحدود التشريعية وشفافية الملكية والتمويل.
من جانبه بين أمين الشؤون المهنية في المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، محمود أبو راس، في تصريح لـ سانا أن الاتحاد ساهم بالتشارك مع أعضاء لجنة الصياغة المعنية من وزارة الإعلام والقضاة المختصين في وزارة العدل في صياغة عدد من المواد وصولاً إلى الصيغة النهائية التي أحيلت إلى لجنة الإعلام في مجلس الشعب.
وأكد أبو راس أن الاتحاد حريص على الدفاع عن عدد من المبادئ الأساسية لضمان صونها في القانون، وفي مقدمتها حرية الصحافة وتعددية وسائل الإعلام وتوفير الحصانة للصحفيين أسوة ببقية المهن كالمحاماة، إضافة إلى تكافؤ الفرص في حق الوصول إلى المعلومة.
تنظيم صناعة المحتوى وتعزيز بيئتها المهنية
وأوضح مدير دائرة صناع المحتوى في وزارة الإعلام، ميسم الزعبي، أن صناع المحتوى يشكّلون جزءاً لا يتجزأ من المشهد الإعلامي السوري وأكثر الأقطاب تأثيراً وتأثراً بالرأي العام، مؤكداً حاجة القطاع إلى تنظيم وضوابط تشريعية وقانونية ومهنية.
وأشار الزعبي إلى أن صناعة المحتوى تمثل جزءاً من الاقتصاد المعرفي بسوق عالمي يتجاوز 300 مليار دولار في عام 2026، وتتيح للشباب فرصاً للتطوير والعمل عن بعد ضمن أكثر من 48 تخصصاً، مستعرضاً تجارب إقليمية كالأردن ومصر، ومؤكداً أن ازدهار هذا القطاع في سوريا يتطلب تشريعاً وتنظيماً مهنياً وتمكيناً وتدريباً ومقرات وجوائز تحفيزية وملتقيات لتبادل الخبرات.
حرية الصحافة والمسؤولية المهنية
من جانبه، بيّن مدير المركز الصحفي السوري والمدرب الدولي في الصحافة والحوكمة وبناء السلام، أكرم الأحمد أن صياغة القوانين المتعلقة بالإعلام تستوجب أولاً وضوح الرؤية لمستقبل الإعلام ومؤسساته وإدارة المال العام فيه، يليها تشخيص الواقع والثغرات ثم وضع السياسات والاستراتيجيات وصولاً إلى صياغة القوانين وإقرارها وتنفيذها بمشاركة الصحفيين وأصحاب المصلحة.
وأشار الكاتب والصحفي إبراهيم كوكي إلى أن المرحلة التي تمر بها سوريا تنطوي على جانبين في العمل الصحفي، أولهما الحق في الوصول إلى المعلومة ونشرها والحضور في الفعاليات وتوفير الحماية والحصانة للصحفي بوصفه صوت المجتمع، وثانيهما المسؤولية المهنية في إيصال المعلومة بدقة للناس من دون تضليل أو تحوير.
ولفت كوكي إلى أن تمكين الصحفي من الأدوات القانونية والمهنية، ومنحه المساحة اللازمة للعمل ضمن إطار قانوني يحميه من التدخلات، يسهمان في بلوغ مرحلة متقدمة في العمل الصحفي والإعلامي تخدم متطلبات المرحلة الحالية.
وكانت لجنة الإعلام في مجلس الشعب بحثت في الرابع من تشرين الثاني الجاري التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي والمعايير المعتمدة لتحديد احتياجات القطاع الإعلامي، في إطار إعداد قانون الإعلام الجديد، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة مؤيد قبلاوي، وبمشاركة مديري إدارات الإعلام والاتصال في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، ومديرية العلاقات العامة في وزارة الإعلام.