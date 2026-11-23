واشنطن-سانا‏

طالبت مجموعة تضم أكثر من 60 جهة عاملة في قطاع ‏الطيران الكونغرس الأمريكي بتوفير ما لا يقل عن 30 مليار ‏دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، عقب توقف ‏حركة الطيران في أمريكا مؤخراً نتيجة عطل في جهاز توجيه ‏ما أدى إلى إلغاء أكثر من 18 ألف رحلة.‏

ونقلت شبكة” سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن المجموعة ‏قولها في رسالة وقعتها شركات “إيرباص” و”بوينغ” ‏و”جنرال إلكتريك إيروسبيس” إلى جانب منظمة النقل الجوي ‏الدولي ونقابات عمالية: إن التوقف الأخير لحركة الطيران، ‏الذي ألحق ضرراً جديداً بالمسافرين وقطاع الشحن، سلّط ‏الضوء على مدى هشاشة النظام، وأكد الحاجة لتحرك ‏الكونغرس لمعالجة المشكلة في أسرع وقت”.‏

وكان وزير النقل الأمريكي شون دافي طلب في وقت سابق ‏تخصيص 30 مليار دولار، من بينها 18 مليار دولار ‏للمطارات، لكنه رفع المبلغ المطلوب إلى 50 مليار دولار بعد ‏الحادث.‏

وكان التوقف في حركة الطيران والذي حدث في الثالث عشر ‏من الشهر الجاري الأطول للحركة الجوية على مستوى ‏الولايات المتحدة الأمريكية منذ هجمات الحادي عشر من ‏أيلول عام 2001.‏