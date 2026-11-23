واشنطن-سانا
طالبت مجموعة تضم أكثر من 60 جهة عاملة في قطاع الطيران الكونغرس الأمريكي بتوفير ما لا يقل عن 30 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، عقب توقف حركة الطيران في أمريكا مؤخراً نتيجة عطل في جهاز توجيه ما أدى إلى إلغاء أكثر من 18 ألف رحلة.
ونقلت شبكة” سي إن إن” الإخبارية الأمريكية عن المجموعة قولها في رسالة وقعتها شركات “إيرباص” و”بوينغ” و”جنرال إلكتريك إيروسبيس” إلى جانب منظمة النقل الجوي الدولي ونقابات عمالية: إن التوقف الأخير لحركة الطيران، الذي ألحق ضرراً جديداً بالمسافرين وقطاع الشحن، سلّط الضوء على مدى هشاشة النظام، وأكد الحاجة لتحرك الكونغرس لمعالجة المشكلة في أسرع وقت”.
وكان وزير النقل الأمريكي شون دافي طلب في وقت سابق تخصيص 30 مليار دولار، من بينها 18 مليار دولار للمطارات، لكنه رفع المبلغ المطلوب إلى 50 مليار دولار بعد الحادث.
وكان التوقف في حركة الطيران والذي حدث في الثالث عشر من الشهر الجاري الأطول للحركة الجوية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية منذ هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.