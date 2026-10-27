ثقة المستهلكين الأمريكيين ترتفع مع تراجع أسعار البنزين

واشنطن-سانا

أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول الجاري، مدعوماً بانخفاض أسعار البنزين، رغم استمرار الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ونقلت وكالة رويترز عن مؤسسة “كونفرنس بورد” قولها: إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى 91.7 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ84.2 نقطة في أيلول الماضي، بعد تعديل القراءة السابقة بالزيادة.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يبلغ المؤشر 81 نقطة، بعد أن سجل 81.9 نقطة في أيلول الماضي.

وقال فيرغوس ماكورميك، كبير الاقتصاديين في المؤسسة: إن تحسن المؤشر تزامن مع انخفاض أسعار البنزين بالتجزئة بين أيلول وتشرين الأول الجاري.

وأضاف أن المستهلكين واصلوا التعبير عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى تزايد الإشارات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومستلزمات البقالة، فضلاً عن أسعار النفط والديزل.

يشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 2.1%، وفق التقدير الثالث الصادر في 3 تشرين الأول الجاري، عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تظل الولايات المتحدة من بين أسرع الاقتصادات المتقدمة نمواً خلال العام الجاري.