جراحة السمنة ترتبط باستمرار هدأة السكري من النوع الثاني على المدى ‏الطويل

واشنطن-سانا‏

أظهرت دراسة علمية طويلة الأمد أن جراحة السمنة والتمثيل الغذائي ترتبط ‏باستمرار هدأة مرض السكري من النوع الثاني لسنوات طويلة، ” أي اختفاء ‏أعراض المرض وعلاماته لفترة زمنية محددة “إذ حقق 58 بالمئة من ‏المشاركين الذين خضعوا للجراحة هدأة للمرض، مقابل 3 بالمئة من ‏المشاركين الذين تلقوا العلاج الطبي وتدخلات لتحسين نمط الحياة.‏

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس»، في تقرير نشره امس الإثنين نقلاً عن ‏جامعة أوكلاهوما، أن الدراسة نُشرت في مجلة «ديابيتس كير» العلمية، ‏وقادها جون بي. كيروان، المدير التنفيذي لمركز هارولد هام للسكري التابع ‏للجامعة، بمشاركة باحثين من مؤسسات أمريكية عدة، فيما كان دونالد ‏سيمونسون، من مستشفى بريغهام والنساء وكلية الطب بجامعة هارفارد، أحد ‏المؤلفين الرئيسيين.‏

وشملت الدراسة 262 شخصاً، واستمرت متابعتهم مدة وسيطة بلغت 11 ‏عاماً، ووصلت إلى 14 عاماً لدى بعض المشاركين، ما أتاح للباحثين تقييم ‏مدى استمرار هدأة المرض على المدى الطويل بعد الجراحة، مقارنة بالعلاج ‏الطبي وتغييرات نمط الحياة.‏

وتشير النتائج إلى أن جراحة السمنة والتمثيل الغذائي، قد تحقق فوائد طويلة ‏الأمد لبعض المصابين بالسكري من النوع الثاني، إلا أن فرص الهدأة تختلف ‏بحسب مدة الإصابة بالمرض والعوامل الصحية الأخرى، ولا تعني النتائج ‏أن الجراحة مناسبة لجميع المرضى.‏

وتؤكد هذه النتائج أهمية مواصلة متابعة المرضى على المدى الطويل لتقييم ‏استدامة هدأة السكري بعد جراحة السمنة، مع ضرورة اختيار العلاج الأنسب ‏لكل مريض وفق حالته الصحية ومدة إصابته بالمرض، وبإشراف طبي ‏متخصص.‏