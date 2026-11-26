مدريد-سانا
لقي أحد أفراد طاقم ناقلة كانت تحمل شحنة من الديزل حتفه، إثر غرقها قبالة جزيرة إيبيزا الإسبانية اليوم الخميس، فيما فعّلت السلطات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري، وفق ما أفادت به أجهزة الطوارئ الإسبانية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الداخلية في جزر البليار، أن الناقلة «ميد إمري»، التي ترفع علم مالطا، كانت في طريقها من ميناء الجزيرة الخضراء إلى برشلونة، وربما كانت تحمل نحو سبعة آلاف طن من الديزل، عندما غرقت على بعد نحو 25 ميلاً بحرياً، أي ما يعادل 46 كيلومتراً، من إيبيزا.
وأوضحت أجهزة الطوارئ أنه جرى إنقاذ أفراد الطاقم الـ17، لكن أحدهم توفي بعد نقله إلى مستشفى في الجزيرة، فيما أصيب ستة آخرون إصابات طفيفة، أبرزها انخفاض درجة حرارة الجسم، ونُقل خمسة من أفراد الطاقم إلى بلنسية، بينما بقي خمسة آخرون بحالة جيدة على متن سفينة إنقاذ.
وأرسلت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية سفينة متخصصة في التعامل مع حوادث تسرب النفط وطائرة لمسح موقع الحادث، بمشاركة ثلاث مروحيات وسفن تجارية كانت بالقرب من المنطقة، كما فعّلت الهيئة البحرية التجارية خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري عند ثاني أعلى مستوى.
ولم تحدد السلطات بعد سبب غرق الناقلة أو جنسيات أفراد طاقمها، فيما تواصل حكومة جزر البليار جمع المعلومات لتقييم التداعيات المحتملة، ولا سيما خطر تسرب الوقود إلى المياه المحيطة.
وتقع منطقة الحادث ضمن نطاق بحري يتميز بتنوعه البيئي، إذ تعد المياه الواقعة شمال شرقي إيبيزا موطناً للسلاحف البحرية والدلافين وطائر جلم الماء البلياري المهدد بالانقراض، فضلاً عن انتشار مروج عشب البوسيدونيا البحرية التي تؤدي دوراً مهماً في دعم التنوع البيولوجي.
وتستحضر الحادثة كارثة ناقلة «برستيج» عام 2002 قبالة سواحل إقليم جليقية شمال غرب إسبانيا، والتي أدت إلى تسرب كميات كبيرة من الوقود وتلوث مئات الشواطئ في إسبانيا وفرنسا.