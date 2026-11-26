مدريد-سانا‏

لقي أحد أفراد طاقم ناقلة كانت تحمل شحنة من الديزل حتفه، إثر غرقها قبالة جزيرة إيبيزا الإسبانية اليوم الخميس، فيما ‏فعّلت السلطات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري، وفق ما أفادت به أجهزة الطوارئ الإسبانية.‏

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الداخلية في جزر البليار، أن الناقلة «ميد إمري»، التي ترفع علم مالطا، كانت في طريقها من ‏ميناء الجزيرة الخضراء إلى برشلونة، وربما كانت تحمل نحو سبعة آلاف طن من الديزل، عندما غرقت على بعد نحو 25 ‏ميلاً بحرياً، أي ما يعادل 46 كيلومتراً، من إيبيزا.‏

وأوضحت أجهزة الطوارئ أنه جرى إنقاذ أفراد الطاقم الـ17، لكن أحدهم توفي بعد نقله إلى مستشفى في الجزيرة، فيما ‏أصيب ستة آخرون إصابات طفيفة، أبرزها انخفاض درجة حرارة الجسم، ونُقل خمسة من أفراد الطاقم إلى بلنسية، بينما ‏بقي خمسة آخرون بحالة جيدة على متن سفينة إنقاذ.‏

وأرسلت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية سفينة متخصصة في التعامل مع حوادث تسرب النفط وطائرة لمسح موقع الحادث، ‏بمشاركة ثلاث مروحيات وسفن تجارية كانت بالقرب من المنطقة، كما فعّلت الهيئة البحرية التجارية خطة الطوارئ ‏الوطنية لمكافحة التلوث البحري عند ثاني أعلى مستوى.‏

ولم تحدد السلطات بعد سبب غرق الناقلة أو جنسيات أفراد طاقمها، فيما تواصل حكومة جزر البليار جمع المعلومات لتقييم ‏التداعيات المحتملة، ولا سيما خطر تسرب الوقود إلى المياه المحيطة.‏

وتقع منطقة الحادث ضمن نطاق بحري يتميز بتنوعه البيئي، إذ تعد المياه الواقعة شمال شرقي إيبيزا موطناً للسلاحف ‏البحرية والدلافين وطائر جلم الماء البلياري المهدد بالانقراض، فضلاً عن انتشار مروج عشب البوسيدونيا البحرية التي ‏تؤدي دوراً مهماً في دعم التنوع البيولوجي.‏

‏ وتستحضر الحادثة كارثة ناقلة «برستيج» عام 2002 قبالة سواحل إقليم جليقية شمال غرب إسبانيا، والتي أدت إلى تسرب ‏كميات كبيرة من الوقود وتلوث مئات الشواطئ في إسبانيا وفرنسا.‏