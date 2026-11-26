بولونيا-سانا

تأهل المنتخب الإيطالي حامل لقب كأس ديفيس للتنس، إلى الدور نصف النهائي، ‏بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1، في الدور ربع النهائي من البطولة ‏المقامة في مدينة بولونيا الإيطالية.‏

وحسم الثنائي الإيطالي ماتيو بريتيني وأندريا فافاسوري بطاقة التأهل، بفوزه على ثنائي ‏كوريا الجنوبية كوون سون-وو وتشونغ هيون بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و7-‌‏6، في مباراة الزوجي الحاسمة التي أقيمت أمس الأربعاء.‏

وكان الإيطالي لورينزو موزيتي منح منتخب بلاده التقدم بفوزه على هونغ سيونغ تشان ‏بمجموعتين دون رد، قبل أن يدرك كوون سون-وو التعادل بفوزه على الإيطالي فلافيو ‏كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، لتتجه المواجهة إلى مباراة الزوجي ‏الفاصلة.‏

ويلتقي المنتخب الإيطالي في الدور نصف النهائي مع نظيره التشيكي غداً الجمعة، بعد ‏تأهل الأخير على كندا يوم الثلاثاء.