بولونيا-سانا
تأهل المنتخب الإيطالي حامل لقب كأس ديفيس للتنس، إلى الدور نصف النهائي، بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-1، في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في مدينة بولونيا الإيطالية.
وحسم الثنائي الإيطالي ماتيو بريتيني وأندريا فافاسوري بطاقة التأهل، بفوزه على ثنائي كوريا الجنوبية كوون سون-وو وتشونغ هيون بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و7-6، في مباراة الزوجي الحاسمة التي أقيمت أمس الأربعاء.
وكان الإيطالي لورينزو موزيتي منح منتخب بلاده التقدم بفوزه على هونغ سيونغ تشان بمجموعتين دون رد، قبل أن يدرك كوون سون-وو التعادل بفوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، لتتجه المواجهة إلى مباراة الزوجي الفاصلة.
ويلتقي المنتخب الإيطالي في الدور نصف النهائي مع نظيره التشيكي غداً الجمعة، بعد تأهل الأخير على كندا يوم الثلاثاء.