بانكوك-سانا‏

أصيب سبعة أشخاص، أربعة منهم بحالة حرجة، جراء انفجار وحريق اندلعا اليوم الخميس في مصفاة «بانجشاك» النفطية ‏بمنطقة فرا كانونغ شرقي العاصمة التايلاندية بانكوك، فيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق.‏

وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن الشركة أوقفت جميع وحدات الإنتاج في المصفاة عقب الانفجار، الذي وقع نحو الساعة ‌‏14:51 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ.‏

ودفعت سحب الدخان الأسود الكثيف وألسنة اللهب السلطات إلى دعوة السكان في المناطق المحيطة إلى إخلاء منازلهم فوراً ‏كإجراء احترازي، كما جرى إخلاء طلاب من مدارس قريبة، فيما أفاد موظفون في مبنى مجاور بأنهم شعروا باهتزاز ‏المبنى إثر الانفجار.‏

وأوضحت الصحيفة أن رسالة تحذيرية أُرسلت إلى السكان عند الساعة 15:37، ونقلت عن الشركة إعلانها السيطرة على ‏الحريق، مع استمرار دعوة الأهالي إلى مغادرة المنطقة احترازياً، فيما طُلب من السائقين تجنب الطريق المحاذي لخط ‏السكك الحديدية القديم لإتاحة المجال أمام مركبات الطوارئ والإطفاء.‏

ولم تتضح بعد أسباب الانفجار والحريق، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابساتهما.‏

وتعد مصفاة “فرا كانونغ” خامس أكبر مصفاة نفط في تايلاند بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 120 ألف برميل يومياً، وتكتسب ‏حساسية خاصة لكونها المصفاة الوحيدة في البلاد التي تقع وسط منطقة حضرية وسكنية مكتظة في العاصمة بانكوك