بانكوك-سانا
أصيب سبعة أشخاص، أربعة منهم بحالة حرجة، جراء انفجار وحريق اندلعا اليوم الخميس في مصفاة «بانجشاك» النفطية بمنطقة فرا كانونغ شرقي العاصمة التايلاندية بانكوك، فيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق.
وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن الشركة أوقفت جميع وحدات الإنتاج في المصفاة عقب الانفجار، الذي وقع نحو الساعة 14:51 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ.
ودفعت سحب الدخان الأسود الكثيف وألسنة اللهب السلطات إلى دعوة السكان في المناطق المحيطة إلى إخلاء منازلهم فوراً كإجراء احترازي، كما جرى إخلاء طلاب من مدارس قريبة، فيما أفاد موظفون في مبنى مجاور بأنهم شعروا باهتزاز المبنى إثر الانفجار.
وأوضحت الصحيفة أن رسالة تحذيرية أُرسلت إلى السكان عند الساعة 15:37، ونقلت عن الشركة إعلانها السيطرة على الحريق، مع استمرار دعوة الأهالي إلى مغادرة المنطقة احترازياً، فيما طُلب من السائقين تجنب الطريق المحاذي لخط السكك الحديدية القديم لإتاحة المجال أمام مركبات الطوارئ والإطفاء.
ولم تتضح بعد أسباب الانفجار والحريق، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابساتهما.
وتعد مصفاة “فرا كانونغ” خامس أكبر مصفاة نفط في تايلاند بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 120 ألف برميل يومياً، وتكتسب حساسية خاصة لكونها المصفاة الوحيدة في البلاد التي تقع وسط منطقة حضرية وسكنية مكتظة في العاصمة بانكوك