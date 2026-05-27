ناسا تمهّد لإنشاء أول قاعدة بشرية دائمة على القمر

واشنطن-سانا

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر، عبر إبرام عقود مع شركات أمريكية متخصصة لتطوير مركبات هبوط وروبوتات وطائرات مسيّرة مخصصة للعمل في البيئة القمرية.

وذكرت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء بعنوان: “NASA Provides Update on Moon Base Rovers, Landers, Missions”، أن شركة «بلو أوريجين» ستتولى تطوير مركبتي هبوط لنقل مركبات التنقل القمرية إلى منطقة قرب القطب الجنوبي للقمر، فيما ستعمل شركتا «أسترو لاب» و«لونار أوتبوست» على تصنيع المركبات الجوالة، بينما ستتولى شركة «فايرفلاي إيروسبيس» إرسال أول طائرات مسيّرة إلى سطح القمر بعد نجاحها السابق في الهبوط عليه.

ويأتي المشروع عقب أسابيع من نجاح مهمة «أرتميس 2»، التي سجلت رقماً قياسياً في التحليق حول القمر، في إطار التحضيرات لتنفيذ أول هبوط بشري ضمن برنامج «أرتميس» خلال السنوات المقبلة.

وتهدف «ناسا» إلى إيصال هذه المعدات قبل إطلاق مهمة «أرتميس 3» المتوقعة بحلول عام 2027، على أن يبدأ إنشاء البنية التحتية الدائمة للقاعدة، بما فيها شبكة الطاقة، اعتباراً من عام 2029.

وتتوقع ناسا أن تصبح القاعدة القمرية جاهزة لاستقبال رواد الفضاء لفترات طويلة خلال ثلاثينيات القرن الحالي، في ظل تصاعد التنافس الدولي على استكشاف القمر، وتعزيز الوجود البشري في الفضاء عبر برامج ومهمات طويلة الأمد.