لماذا يستفيد بعض الأشخاص من الأدوية أكثر من غيرهم؟

واشنطن-سانا

قد لا يستجيب جميع الأشخاص للدواء نفسه بالطريقة ذاتها، إذ تؤدي الاختلافات الجينية دوراً في تحديد كيفية تعامل الجسم مع الأدوية ومدى الاستفادة منها، فضلاً عن احتمال التعرض لآثارها الجانبية، وفق دراسة أمريكية حديثة تسلط الضوء على أهمية الفحوص الجينية في اختيار العلاجات المناسبة.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، أمس الأربعاء، أن باحثين من جامعة بيتسبرغ الأمريكية حللوا البيانات الجينية والطبية لنحو 100 ألف شخص، ضمن دراسة نُشرت في مجلة «ساينس ترانسليشنال ميديسن»، ووجدوا أن جميع المشاركين يحملون متغيراً جينياً واحداً على الأقل قد يؤثر في استجابتهم لبعض الأدوية، فيما سبق أن وُصف لنحو 24.4 بالمئة منهم دواء واحد على الأقل تتأثر فعاليته أو طريقة استقلابه بمتغيراتهم الجينية.

وشملت الدراسة 16 متغيراً جينياً معروفاً بتأثيره في فعالية الأدوية أو سميتها، وأظهرت أن العوامل الوراثية قد تؤثر في طريقة تعامل الجسم مع أدوية شائعة، مثل الإيبوبروفين المستخدم لتخفيف الألم والالتهاب، وأدوية الحموضة، و«أتورفاستاتين» الخافض لمستويات الكوليسترول، كما حدد الباحثون أكثر من 17 ألف متغير جيني إضافي، وقدموا بيانات عن مدى انتشارها بين مجموعات سكانية مختلفة.

وأوضح الباحث الرئيس في الدراسة، فيليب إمبي، أن الاختلافات الوراثية قد تفسر تفاوت استجابة المرضى للدواء نفسه، سواء من حيث فعاليته أو احتمال ظهور آثار جانبية، مشيراً إلى أن الفحوص الجينية يمكن أن تساعد الأطباء في اختيار الأدوية المناسبة وتحديد الجرعات، بما يدعم تطبيق مفهوم الطب الدقيق.

وأشار الباحثون إلى أن إدراج نتائج الفحوص الجينية ضمن السجلات الصحية الإلكترونية قد يساعد الأطباء والصيادلة على تجنب وصف أدوية لا تناسب التركيب الوراثي لبعض المرضى، واختيار بدائل أكثر أماناً وفعالية، ولا سيما مع تراجع تكلفة الاختبارات الجينية وتزايد الأدلة العلمية على فائدتها في الممارسة الطبية.

وتعزز هذه النتائج أهمية مراعاة الاختلافات الوراثية عند وصف الأدوية، في إطار التوجه نحو علاجات أكثر ملاءمة للخصائص الفردية لكل مريض.