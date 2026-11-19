استوكهولم-سانا

يشكل رفض الأطفال تناول الطعام أو اكتفاؤهم بكميات قليلة من الوجبات مصدر قلق لدى كثير من الآباء والأمهات، الذين يسعون إلى ضمان حصول أطفالهم على غذاء كافٍ يدعم نموهم الصحي، في وقت يجدون فيه صعوبة في التعامل مع تفاوت الشهية لدى الطفل أو رفضه بعض الأطعمة.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي أمس الأربعاء، أن دراسة أجرتها الباحثة إيلفا تورنر لو بريول من جامعة أوبسالا السويدية، ونشرت في مجلة «PLOS One»، أظهرت حاجة الآباء إلى مزيد من الدعم والإرشادات العملية للتعامل مع تغذية أطفالهم الصغار، ولا سيما في المواقف التي يرفض فيها الطفل الطعام أو يتناول كميات أقل مما يتوقعه الأهل.

وأوضحت الدراسة، التي تناولت تجارب الآباء في إطعام أطفالهم، أن التحدي يكمن في الموازنة بين تشجيع الطفل على تجربة أطعمة ونكهات جديدة، والتأكد من حصوله على التغذية الكافية، مع احترام إشارات الجوع والشبع لديه وعدم الضغط عليه لتناول المزيد.

وأظهرت النتائج أن مستوى القلق لدى الآباء يرتبط بحالة نمو الطفل، إذ يشعر أولياء أمور الأطفال الذين يعانون انخفاض الوزن أو صعوبة في اكتسابه بمزيد من الحيرة والقلق أثناء الوجبات، مقارنة بآباء الأطفال ذوي الأوزان الأعلى.

وبيّنت الدراسة أن السنوات الأولى من عمر الطفل تشكل مرحلة مهمة في بناء تفضيلاته الغذائية وعاداته في تناول الطعام، إذ يتعرف خلالها على نكهات وقوامات متنوعة، ما يجعل طريقة تعامل الأهل مع الوجبات مؤثرة في تجربته الغذائية.

وأكدت الباحثة أهمية تعزيز دور خدمات صحة الطفل في تقديم إرشادات واضحة وعملية للآباء والأمهات، بما يساعدهم على التعامل مع التحديات اليومية المرتبطة بتغذية أطفالهم، ولا سيما في ظل المسؤوليات المتزايدة التي ترافق رعاية الصغار وإعداد وجباتهم.

وتوصي الإرشادات الغذائية للأطفال بتقديم أطعمة متنوعة وإتاحة المجال أمامهم لتجربتها دون إجبارهم على إكمال الوجبة، مع مراعاة إشارات الجوع والشبع، واستشارة المختصين عند وجود مخاوف بشأن الوزن أو النمو.