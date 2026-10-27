الذكاء الاصطناعي يرصد مؤشرات مبكرة لسرطان البنكرياس قبل التشخيص بأكثر من ‏عام

واشنطن-سانا‏

كشفت دراسة علمية حديثة عن قدرة نظام للذكاء الاصطناعي يحمل اسم «ريدمود» ‏على رصد تغيرات دقيقة في أنسجة البنكرياس قد تشير إلى الإصابة بالسرطان، قبل ‏تشخيص المرض بنحو 475 يوماً في المتوسط، حتى في الحالات التي لا تظهر فيها ‏علامات واضحة في صور الأشعة المقطعية.‏

وذكرت وكالة «سبوتنيك » في تقرير نشرته أمس الإثنين، نقلاً عن موقع «ساينس ‏ديلي» العلمي، أن باحثين متخصصين في الأشعة والذكاء الاصطناعي وتحليل ‏الصور الطبية من بينهم سوبانلال موخيرجي المرتبط بفريق بحثي يعمل في مؤسسة ‏مايو كلينك بالولايات المتحدة ومؤسسات طبية أخرى، حللوا صور الأشعة المقطعية ‏لـ219 مريضاً شُخّصوا لاحقاً بسرطان البنكرياس، وقارنوها بصور 1243 شخصاً لم ‏يُشخّصوا بالمرض خلال فترة متابعة امتدت إلى ثلاث سنوات.‏

وبحسب نتائج الدراسة بلغت حساسية النظام في اكتشاف الحالات المصابة 73 ‏بالمئة، مقابل 39 بالمئة لدى اختصاصيي الأشعة.‏

وعند تحليل الصور التي التُقطت قبل التشخيص بأكثر من عامين، بلغت حساسية ‏النظام 68 بالمئة، مقارنة بـ23 بالمئة لدى الأطباء.‏

ويعتمد النظام على تحليل أنماط دقيقة في أنسجة البنكرياس قد يصعب ملاحظتها عند ‏فحص الصور الطبية، كما يستطيع تحديد موقع البنكرياس داخل الصور تلقائياً، ما ‏يقلل الحاجة إلى تحديد حدوده يدوياً.‏

وأكد الباحثون أن النتائج، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاختبارات على ‏مجموعات من المرضى، ولا سيما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، قبل اعتماد ‏النظام في الممارسة الطبية والتحقق من قدرته على تحسين التشخيص والنتائج ‏العلاجية.‏

ويُعد الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس من أبرز التحديات الطبية، إذ غالباً ما ‏يُكتشف المرض في مراحل متقدمة بسبب غياب الأعراض الواضحة في بدايته ‏وصعوبة رصد التغيرات المبكرة، ما يحد من فرص التدخل العلاجي في الوقت ‏المناسب.‏