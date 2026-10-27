الذكاء الاصطناعي يرصد مؤشرات مبكرة لسرطان البنكرياس قبل التشخيص بأكثر من ‏عام

واشنطن-سانا
كشفت دراسة علمية حديثة عن قدرة نظام للذكاء الاصطناعي يحمل اسم «ريدمود» على رصد تغيرات دقيقة في أنسجة البنكرياس قد تشير إلى الإصابة بالسرطان، قبل تشخيص المرض بنحو 475 يوماً في المتوسط، حتى في الحالات التي لا تظهر فيها علامات واضحة في صور الأشعة المقطعية.
وذكرت وكالة «سبوتنيك » في تقرير نشرته أمس الإثنين، نقلاً عن موقع «ساينس ديلي» العلمي، أن باحثين متخصصين في الأشعة والذكاء الاصطناعي وتحليل الصور الطبية من بينهم سوبانلال موخيرجي المرتبط بفريق بحثي يعمل في مؤسسة مايو كلينك بالولايات المتحدة ومؤسسات طبية أخرى، حللوا صور الأشعة المقطعية لـ219 مريضاً شُخّصوا لاحقاً بسرطان البنكرياس، وقارنوها بصور 1243 شخصاً لم يُشخّصوا بالمرض خلال فترة متابعة امتدت إلى ثلاث سنوات.
وبحسب نتائج الدراسة بلغت حساسية النظام في اكتشاف الحالات المصابة 73 بالمئة، مقابل 39 بالمئة لدى اختصاصيي الأشعة.
وعند تحليل الصور التي التُقطت قبل التشخيص بأكثر من عامين، بلغت حساسية النظام 68 بالمئة، مقارنة بـ23 بالمئة لدى الأطباء.
ويعتمد النظام على تحليل أنماط دقيقة في أنسجة البنكرياس قد يصعب ملاحظتها عند فحص الصور الطبية، كما يستطيع تحديد موقع البنكرياس داخل الصور تلقائياً، ما يقلل الحاجة إلى تحديد حدوده يدوياً.
وأكد الباحثون أن النتائج، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاختبارات على مجموعات من المرضى، ولا سيما الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، قبل اعتماد النظام في الممارسة الطبية والتحقق من قدرته على تحسين التشخيص والنتائج العلاجية.
ويُعد الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس من أبرز التحديات الطبية، إذ غالباً ما يُكتشف المرض في مراحل متقدمة بسبب غياب الأعراض الواضحة في بدايته وصعوبة رصد التغيرات المبكرة، ما يحد من فرص التدخل العلاجي في الوقت المناسب.