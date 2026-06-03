دراسة: الإقلاع عن التدخين يقلل خطر الإصابة بالخرف ويحسن صحة الدماغ على المدى الطويل

بكين-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة أن الإقلاع عن التدخين لا يقتصر على تعزيز صحة القلب والرئتين، بل يسهم أيضاً في تقليل خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من العمر، ما يعكس أهمية التوقف عن التدخين لصحة الدماغ على المدى الطويل.

وبحسب ما ذكر موقع «فوكس نيوز» أول أمس، فقد أُجريت الدراسة في جامعة فودان (Fudan University) في الصين، بقيادة الباحث هوي تشين (Hui Chen)، وأظهرت النتائج، المستندة إلى تحليل بيانات أكثر من 32 ألف بالغ على مدى 25 عاماً، أن المدخنين السابقين كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، مقارنة بالمدخنين الحاليين، حيث انخفض الخطر تدريجياً مع طول مدة الإقلاع، ليقترب من مستويات غير المدخنين بعد نحو سبع سنوات من التوقف عن التدخين.

وأوضح الباحثون أن التدخين يؤدي إلى التهابات مزمنة وتلف في الأوعية الدموية المغذية للدماغ، وهو ما يرتبط بتدهور القدرات الإدراكية وارتفاع خطر الإصابة بالخرف، مشيرين إلى أن النتائج تعزز الأدلة العلمية على الفوائد الواسعة للإقلاع عن التدخين.

ولفتت الدراسة إلى أن التحسن الصحي يبدأ خلال فترة قصيرة من التوقف عن التدخين، مع تحسن الدورة الدموية وانخفاض مستويات الالتهاب، ما يسهم في الحفاظ على الوظائف الإدراكية في مراحل متقدمة من العمر.

ويُعد الإقلاع عن التدخين خطوة مهمة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم على المدى الطويل.