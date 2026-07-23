إنفيديا تطلق أداة ذكاء اصطناعي لرصد الفيديوهات المزيفة في أجزاء من الثانية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة إنفيديا إطلاق أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على اكتشاف مقاطع الفيديو المزيفة (Deepfake) خلال نحو 22 ميلي ثانية، في خطوة تهدف إلى دعم المؤسسات الإعلامية في التحقق السريع من المحتوى المرئي وتعزيز موثوقيته.

وذكرت إنفيديا على موقعها الإلكتروني أول أمس أن الأداة الجديدة، Synthetic Video Detector، طُرحت ضمن منصة NVIDIA AI for Media، وتعمل كخدمة مصغرة لتحليل مقاطع الفيديو إطاراً بإطار، بهدف توفير مؤشر يساعد غرف الأخبار والمؤسسات الإعلامية على رصد المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي قبل نشره، دون أن تغني عن أساليب التحقق الصحفي أو التحليل الجنائي الرقمي.

وأوضحت الشركة أن الأداة تمنح كل مقطع تقييماً لاحتمال احتوائه على محتوى اصطناعي، مع قدرتها على معالجة فيديوهات بدقة 1080p خلال نحو 22 ميلي ثانية على أنظمة NVIDIA RTX، ونحو 30 ميلي ثانية على وحدات NVIDIA L40، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في بيئات البث والإنتاج الإعلامي المباشر.

وأضافت أن التقنية حافظت على مستوى مرتفع من الدقة حتى بعد ضغط الفيديو أو إعادة ترميزه، إذ بلغت دقة الكشف 92 بالمئة في المقاطع غير المضغوطة، و87 بالمئة بعد ضغطها بنسبة 15 بالمئة، و82 بالمئة عند ضغطها بنسبة 50 بالمئة، كما تصدرت نتائج معيار AI GVD Bench الخاص بتقييم أنظمة كشف الفيديوهات المزيفة.

وأكدت إنفيديا أن الأداة صُممت لتتكامل مع البنى التحتية الحالية للمؤسسات، ويمكن تشغيلها في البيئات المحلية أو السحابية أو الهجينة، بما يسهم في الحفاظ على أمن البيانات وسرية المحتوى، مشيرة إلى أن عدداً من الشركات بدأ دمجها في أنظمة البث المباشر للكشف عن المقاطع المزيفة في الوقت الفعلي.

ويأتي إطلاق هذه الأداة في ظل التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحاجة المتزايدة إلى حلول تقنية تدعم التحقق من المحتوى، وتعزز الثقة بالمواد المرئية المتداولة عبر المنصات الرقمية.