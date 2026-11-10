بكين-سانا
كشف باحثون صينيون عن تقنية تجريبية جديدة لمواجهة الصلع الوراثي، تعتمد على جهاز يشبه المشط الكهربائي، يجمع بين التحفيز الكهربائي وإيصال مواد علاجية إلى أعماق الجلد بهدف الحد من تساقط الشعر وتحفيز نموه.
ووفق تقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس أمس الإثنين، صمم باحثون من جامعة بيهانغ الصينية جهازاً يعتمد على نبضات كهربائية منخفضة الشدة، بهدف تسهيل وصول مواد علاجية إلى طبقات الجلد العميقة وخلايا بصيلات الشعر.
وتستهدف المواد المستخدمة في التقنية مسارين مرتبطين بتساقط الشعر، الأول تحفيز تكوين أوعية دموية جديدة حول بصيلات الشعر وتحسين تدفق الدم إليها، والثاني خفض إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT)، الذي يرتبط بانكماش البصيلات وحدوث الصلع الوراثي.
وأظهرت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون تحسناً في نمو الشعر وزيادة عدد البصيلات في المناطق المعالجة، كما سجل الجهاز نتائج أفضل من بعض العلاجات التقليدية المستخدمة في المقارنة.
وتعتمد التقنية على الجمع بين التحفيز الكهربائي والتوصيل العميق للمواد العلاجية، بهدف استهداف العوامل المؤثرة في بصيلات الشعر والحد من تساقطها.
تقنية جديدة لتحفيز نمو الشعر ومواجهة الصلع الوراثي
بكين-سانا