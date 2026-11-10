تقنية جديدة لتحفيز نمو الشعر ومواجهة الصلع الوراثي

بكين-سانا

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كشف باحثون صينيون عن تقنية تجريبية جديدة لمواجهة الصلع الوراثي، تعتمد على جهاز يشبه المشط الكهربائي، ‏يجمع بين التحفيز الكهربائي وإيصال مواد علاجية إلى أعماق الجلد بهدف الحد من تساقط الشعر وتحفيز نموه.‏

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ووفق تقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس أمس الإثنين، صمم باحثون من جامعة بيهانغ الصينية جهازاً يعتمد على ‏نبضات كهربائية منخفضة الشدة، بهدف تسهيل وصول مواد علاجية إلى طبقات الجلد العميقة وخلايا بصيلات الشعر.‏

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وتستهدف المواد المستخدمة في التقنية مسارين مرتبطين بتساقط الشعر، الأول تحفيز تكوين أوعية دموية جديدة حول ‏بصيلات الشعر وتحسين تدفق الدم إليها، والثاني خفض إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون (‏DHT‏)، الذي يرتبط ‏بانكماش البصيلات وحدوث الصلع الوراثي.‏

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وأظهرت نتائج التجارب التي أجراها الباحثون تحسناً في نمو الشعر وزيادة عدد البصيلات في المناطق المعالجة، كما ‏سجل الجهاز نتائج أفضل من بعض العلاجات التقليدية المستخدمة في المقارنة.‏

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وتعتمد التقنية على الجمع بين التحفيز الكهربائي والتوصيل العميق للمواد العلاجية، بهدف استهداف العوامل المؤثرة ‏في بصيلات الشعر والحد من تساقطها.‏