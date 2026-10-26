أكبر جسر للحياة البرية في العالم يقترب من الإنجاز في كاليفورنيا

واشنطن-سانا

تقترب ولاية كاليفورنيا الأمريكية من إنجاز أكبر جسر مخصص لعبور الحيوانات البرية في العالم، فوق طريق سريع قرب مدينة لوس أنجلوس، بهدف ربط الموائل الطبيعية المنفصلة وتوفير ممر آمن للحيوانات بعيداً عن حركة المرور.

وذكر موقع «بوبولار ساينس» العلمي الأمريكي أول أمس أن مشروع «جسر واليس أننبرغ للحياة البرية» يُقام فوق الطريق السريع رقم 101، ومن المقرر استكمال بنائه في كانون الأول المقبل، ويبلغ عرضه نحو 53 متراً، بما يتيح ربط المناطق الطبيعية التي فصلتها الطرق السريعة.

وسيُغطى الجسر وهو الأكبر في العالم، بحسب الموقع، بالتربة والشجيرات والنباتات المحلية، ليبدو امتداداً طبيعياً للبيئة المحيطة، ويتيح لحيوانات مثل أسود الجبال والوشق والذئاب والغزلان والزواحف عبور الطريق بأمان، والوصول إلى مناطق جديدة تساعدها على الحركة والتكاثر، وتعزز التنوع الجيني بين جماعاتها.

ويهدف المشروع إلى الحد من آثار تجزئة الموائل الطبيعية الناجمة عن التوسع العمراني وشبكات الطرق، إذ تؤدي الطرق السريعة إلى عزل جماعات الحيوانات وتقليص فرص تنقلها بين المناطق، فضلاً عن زيادة مخاطر اصطدامها بالمركبات.

ويُتوقع أن يسهم الجسر في تحسين الترابط بين البيئات الطبيعية المحيطة، ودعم حماية الحياة البرية في المنطقة، من خلال توفير ممر آمن يتيح للحيوانات التنقل بين المناطق التي تفصل بينها حركة المرور الكثيفة.