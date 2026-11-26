واشنطن-سانا

أوقفت شركة “إنفيديا” الأمريكية شحن خوادم حاسوبية مزودة برقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها إلى أربع دول في جنوب شرق آسيا، في أعقاب تشديد واشنطن القيود على تصدير هذه التقنيات نتيجة مخاوف من تهريبها إلى الصين.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الخميس، أن الشركة أصدرت تعليمات لشركائها في التصنيع، بوقف شحن الخوادم إلى مشترين في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يشمل شركتي ديل وسوبر مايكرو، اللتين تدمجان رقائق “إنفيديا” في خوادم مخصصة لمراكز البيانات، مشيرةً إلى أن من بين الجهات المتأثرة شركة أولاني السنغافورية للحوسبة السحابية، التي كانت تعتزم إتاحة استخدام هذه المعدات لشركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بموجب اتفاقات تأجير.

وتأتي هذه الخطوة بعدما تحركت واشنطن الأسبوع الماضي لسد ثغرات في القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتطورة، والحد من تهريبها إلى الصين عبر شركات ومراكز بيانات في دول ثالثة، ولا سيما في جنوب شرق آسيا.

وتفرض الولايات المتحدة منذ عام 2022 قيوداً على تصدير رقائق “إنفيديا” المتطورة إلى الصين، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، نظراً لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وتشهد دول جنوب شرق آسيا توسعاً متسارعاً في إنشاء مراكز البيانات، مدفوعاً باستثمارات شركات التكنولوجيا والطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، إذ تتوقع شركة كي بي إم جي تضاعف القدرة الاستيعابية لهذه المراكز ثلاث مرات بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2025.