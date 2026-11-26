لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وسط استمرار المخاوف بشأن نقص الإمدادات، على خلفية إعلان ميليشيا الحوثي استهداف أكبر مصفاة نفط في السعودية.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 82 سنتاً، بنسبة 0.87 بالمئة، إلى 93.79 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً، بنسبة 0.42 بالمئة، إلى 83.33 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر تسوية عقود خام غرب تكساس الوسيط اليوم الخميس، قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ورغم تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز جراء الحرب في الشرق الأوسط، بدأت إمدادات النفط بالتعافي تدريجياً، مقتربة من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.

وكانت أسعار النفط قد واصلت ارتفاعها في بداية التداولات الآسيوية، اليوم الخميس، محققة مكاسب للجلسة الثانية، بفعل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في منطقة الخليج، قبل أن تتحول إلى التراجع.