الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: أداة رقمية لتحديد احتياجات الطلاب وتوجيه الدعم المدرسي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

أداة رقمية لتحديد احتياجات الطلاب وتوجيه الدعم المدرسي

photo 2026 10 26 15 25 12 أداة رقمية لتحديد احتياجات الطلاب وتوجيه الدعم المدرسي
شبكة الأوروبية للكفاءات الاجتماعية والعاطفية لعام 2026-بورتو-جامعة كونيتيكت

واشنطن-سانا

طوّر باحثون من كلية «نيغ» للتربية في جامعة كونيتيكت الأمريكية أداة تقييم شاملة تساعد المدارس على فهم احتياجات الطلاب التعليمية والسلوكية والبيئية، بما يدعم اختيار التدخلات التربوية المناسبة لكل طالب.

وذكر موقع «Phys.org» العلمي أمس الأحد، أن الجامعة منحت شركة «Metamorphix» الأمريكية المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية لدعم الطلاب ترخيصاً لاستخدام أداة «ESSY» للفحص الشامل للطفل، ودمجها في منصتها الرقمية «Cascades»، بهدف مساعدة الكوادر المدرسية على رصد احتياجات الطلاب وربطها ببرامج الدعم المناسبة بصورة أكثر سرعة وتنظيماً.

وتعتمد الأداة على تقييم نقاط القوة والتحديات لدى الطالب في جوانب متعددة، بدلاً من التركيز على السلوك الظاهر وحده، فعلى سبيل المثال، قد يرتبط تكرار السلوك المزعج لدى أحد الطلاب صباحاً بوصوله إلى المدرسة جائعاً، ما يجعل توفير وجبة إفطار مناسبة أكثر فائدة من الاقتصار على الإجراءات العقابية.

وجمع فريق البحث ملاحظات متعددة من إدارات المدارس والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، قبل إجراء تجربة ميدانية واسعة لتقييم الأداة ودراسة كيفية استخدامها في اتخاذ القرارات التربوية، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «School Mental Health» المتخصصة بالصحة النفسية المدرسية.

وأوضح الباحثون أن الأداة طُوّرت بدعم من معهد علوم التربية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، فيما يتيح دمجها في منصة «Cascades» وصول الكوادر التعليمية إلى بيانات تساعدها على فهم ظروف الطلاب بصورة أشمل وتحديد التدخلات الملائمة لهم.

وأشار الفريق إلى أن التعاون بين الجامعة والشركة يهدف إلى إتاحة الأداة على نطاق أوسع، وتقليص الفترة الفاصلة بين رصد احتياجات الطلاب، وتقديم الدعم المناسب لهم.

وتعكس هذه الأداة توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا في تطوير البيئة المدرسية، من خلال فهم احتياجات الطلاب بصورة أشمل، ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تؤثر في تعلمهم ونموهم، بما يعزز فرص حصولهم على الدعم المناسب.

ميتا تطلق ميزة جديدة لتحويل الصور المخزنة على فيسبوك إلى محتوى إبداعي
بيع أول لوحة قدمت شخصية الرجل الحديدي للعالم بقيمة 3.875 ملايين دولار
باحثون يطورون أداة جينية جديدة لتحسين تشخيص الأمراض النادرة
تجربة صينية لدراسة تكاثر الأرز عبر جيلين متعاقبين في الفضاء
بعد 35 عاماً من الغياب.. مقطع فيديو يعيد صينية إلى عائلتها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك