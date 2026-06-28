الكاكاو وصحة الدماغ.. دراسة ترصد تأثيرات محتملة على الذاكرة والمزاج

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة ماكاو البوليتكنيك الصينية، ونشرت نتائجها في مجلة Frontiers in Nutrition أن الكاكاو يحتوي على مركبات نشطة حيوياً قد تسهم في دعم صحة الدماغ، وتعزيز الذاكرة، وتحسين الحالة المزاجية.

وذكرت الدراسة، بحسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” اليوم الأحد، أن الباحثين حللوا بيانات عدد من الدراسات التجريبية والسريرية، حيث أظهرت النتائج ارتباط استهلاك الكاكاو بانخفاض أعراض الاكتئاب وتحسن التوازن العاطفي، وهو ما يُعزى إلى تأثير مركباته في أنظمة عصبية مرتبطة بالدوبامين وتعزيز المرونة العصبية وتنظيم معالجة المشاعر.

وأشارت النتائج إلى أن البوليفينولات الموجودة في الكاكاو تعمل كمركبات حيوية داعمة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يسهم في التأثير على الالتهاب والتوتر والمزاج، عبر ما يعرف بمحور الأمعاء – الدماغ.

كما بينت دراسات على الحيوانات المخبرية أن الكاكاو قد يحسن الذاكرة، ويساعد في تكوين روابط عصبية جديدة، ويخفف الإجهاد التأكسدي، في حين تبقى النتائج المتعلقة بتأثيره على القدرات الإدراكية لدى البشر غير حاسمة، مع تسجيل بعض التحسن في مجالات مثل الانتباه والأداء تحت الضغط.

ويحمل الكاكاو إمكانات واعدة لدعم صحة الدماغ والحالة النفسية، بحسب الباحثين، إلا أنهم يشددون على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات السريرية لتأكيد هذه التأثيرات وتحديد آلياتها بدقة.