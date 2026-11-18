دمشق-سانا
أكد مسؤولون أوروبيون مشاركون في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، أهمية المنتدى في تعزيز التعاون بين سوريا والجهات الأوروبية، ودعم مسار التعافي الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل، بما يسهم في تحويل أولويات المرحلة المقبلة إلى مشاريع عملية.
وفي تصريحات لـ سانا، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت أهمية المنتدى في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، مشيراً إلى أنه يأتي استكمالاً لجلسة التنسيق الأولى بين سوريا والاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في بروكسل خلال أيار الماضي.
تعزيز الاستثمار والتمويل من البنوك الدولية
أوضح أونماخت أن المساعدات الدولية وحدها غير كافية، ما يستدعي تعزيز الاستثمار والتمويل من البنوك الدولية، لافتاً إلى مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي للمرة الأولى في المنتدى، بعد زيارة وفد منه ودراسة المشاريع الممكنة مستقبلاً، بما يفتح آفاقاً إضافية لتمويل المشاريع.
من جهته، أعرب المدير التنفيذي للشؤون الدولية الاستراتيجية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وليام روس، عن إعجابه برؤية سوريا والسلطات السورية، وبطريقة تنظيم الانتقال من مرحلة وضع الرؤى إلى تنفيذ مشاريع ملموسة على الأرض، مشيراً إلى الدعم الذي يبديه المجتمع الدولي.
وقال روس: “نحن هنا لنتعلم ونستمع إلى الجميع، وقد كان المنتدى مثمراً للغاية بكل تأكيد”.
تاريخ طويل من التعاون المشترك
من جانبها، أعربت نائبة مدير إدارة السلام والأمن والاستقرار في الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي “Expertise France” بينيديكت بوريل عن تقديرها لانعقاد المنتدى مجدداً في دمشق، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في مسار التعاون بين الجانبين.
وأشارت بوريل إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لسنوات طويلة، إذ عمل الطرفان معاً على مدى 13 عاماً في مجالات عدة، أبرزها الصحة والزراعة، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني.
وأضافت: “أعجبت جداً اليوم بالحضور الكبير في المنتدى، وتحدثنا عن مستقبل سوريا المستعدة للنهوض مجدداً، ونتشرف حقاً بوجودنا هنا لمواكبة سوريا من جديد”.
تعزيز الدعم التقني للمؤسسات السورية
بدورها، أعربت مديرة ملف سوريا في الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي ”Expertise France” جاد كحالة عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى، مشيرة إلى أهمية انعقاده للمرة الأولى في دمشق، وما يحمله ذلك من دلالات على تطور التعاون بين الجانبين.
ولفتت كحالة إلى إطلاق مشروع “TA Hub”، وهو منصة للدعم التقني للوزارات والمؤسسات السورية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من وكالات التنمية الأوروبية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، بحضور كبار المسؤولين وممثلي الشركاء الدوليين، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.