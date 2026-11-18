دمشق-سانا

أكد مسؤولون أوروبيون مشاركون في منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا ‌‏(‏SPCF‏)، أهمية المنتدى في تعزيز التعاون بين سوريا والجهات الأوروبية، ودعم ‏مسار التعافي الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل، بما يسهم في تحويل ‏أولويات المرحلة المقبلة إلى مشاريع عملية. ‏

وفي تصريحات لـ سانا، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت ‏أهمية المنتدى في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، مشيراً إلى أنه ‏يأتي استكمالاً لجلسة التنسيق الأولى بين سوريا والاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في ‏بروكسل خلال أيار الماضي. ‏

تعزيز الاستثمار والتمويل من البنوك الدولية

أوضح أونماخت أن المساعدات الدولية وحدها غير كافية، ما يستدعي تعزيز ‏الاستثمار والتمويل من البنوك الدولية، لافتاً إلى مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي ‏للمرة الأولى في المنتدى، بعد زيارة وفد منه ودراسة المشاريع الممكنة مستقبلاً، بما ‏يفتح آفاقاً إضافية لتمويل المشاريع.‏

من جهته، أعرب المدير التنفيذي للشؤون الدولية الاستراتيجية في البنك الأوروبي ‏لإعادة الإعمار والتنمية وليام روس، عن إعجابه برؤية سوريا والسلطات السورية، ‏وبطريقة تنظيم الانتقال من مرحلة وضع الرؤى إلى تنفيذ مشاريع ملموسة على ‏الأرض، مشيراً إلى الدعم الذي يبديه المجتمع الدولي. ‏

وقال روس: “نحن هنا لنتعلم ونستمع إلى الجميع، وقد كان المنتدى مثمراً للغاية بكل ‏تأكيد”.‏

تاريخ طويل من التعاون المشترك

من جانبها، أعربت نائبة مدير إدارة السلام والأمن والاستقرار في الوكالة الفرنسية ‏للتعاون التقني الدولي “‏Expertise France‏” بينيديكت بوريل عن تقديرها لانعقاد ‏المنتدى مجدداً في دمشق، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في مسار التعاون بين الجانبين.‏

وأشارت بوريل إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد لسنوات طويلة، إذ عمل الطرفان ‏معاً على مدى 13 عاماً في مجالات عدة، أبرزها الصحة والزراعة، إلى جانب دعم ‏منظمات المجتمع المدني.‏

وأضافت: “أعجبت جداً اليوم بالحضور الكبير في المنتدى، وتحدثنا عن مستقبل ‏سوريا المستعدة للنهوض مجدداً، ونتشرف حقاً بوجودنا هنا لمواكبة سوريا من جديد”. ‏

تعزيز الدعم التقني للمؤسسات السورية ‏

بدورها، أعربت مديرة ملف سوريا في الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي ‌‏”‏Expertise France‏” جاد كحالة عن سعادتها بالمشاركة في المنتدى، مشيرة إلى ‏أهمية انعقاده للمرة الأولى في دمشق، وما يحمله ذلك من دلالات على تطور التعاون ‏بين الجانبين.‏

ولفتت كحالة إلى إطلاق مشروع “‏TA Hub‏”، وهو منصة للدعم التقني للوزارات ‏والمؤسسات السورية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من وكالات التنمية ‏الأوروبية.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون ‏المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا اليوم منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (‏SPCF‏)، ‏بحضور كبار المسؤولين وممثلي الشركاء الدوليين، وذلك في قصر المؤتمرات ‏بدمشق. ‏