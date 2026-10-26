تقنية أمريكية تحدد متى تحتاج النباتات إلى الماء

واشنطن-سانا

طورت شركة أمريكية تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الإشارات الكهربائية داخل النباتات، بهدف تحديد احتياجاتها من المياه والضوء والمغذيات، ومساعدة المزارعين على تحسين رعايتها وترشيد استخدام الموارد.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أول أمس، أن شركة «إلكتريك بلانت» الأمريكية المتخصصة في الابتكارات الزراعية أطلقت نموذجاً للذكاء الاصطناعي يحمل اسم «بومباديل»، دُرّب على بيانات جُمعت من أكثر من 1400 نبتة، وينتمي بعضها إلى نحو 125 نوعاً نباتياً، من بينها الطماطم والأشجار المثمرة.

ويحلل النموذج التغيرات الكهربائية الدقيقة التي تحدث داخل أنسجة النبات، باستخدام مجسات تُثبّت على السيقان أو جذوع الأشجار، ثم تُنقل البيانات إلى النظام لمعالجتها وتقديم معلومات تساعد على تحديد مواعيد الري والتسميد وفقاً لاحتياجات النباتات.

وبحسب الشركة، تتميز المجسات بانخفاض تكلفتها مقارنة ببعض أدوات مراقبة النباتات التقليدية، كما يمكن أن تسهم التقنية في تحسين المحاصيل وخفض استهلاك مياه الري بنسبة 20 بالمئة أو أكثر، وفق تقديرات الشركة.

وتندرج هذه التقنية ضمن الجهود الرامية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة، من خلال توفير بيانات أدق عن حالة النباتات، بما يساعد على إدارة المياه والمغذيات بكفاءة أكبر.