دراسة: ركوب الدراجات يعزز صحة كبار السن ويحد من الحاجة للرعاية طويلة الأمد

طوكيو-سانا

كشفت دراسة حديثة أُجريت في اليابان، أن ركوب الدراجات الهوائية بانتظام قد يسهم في تحسين صحة كبار السن، إضافة إلى تقليل احتمالات حاجتهم إلى رعاية طويلة الأمد، وخاصة لدى الذين لا يقودون السيارات.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي، أن الدراسة التي أجريت من قبل فريق من الباحثين في جامعة “تسوكوبا” اليابانية، المتخصصة في الأبحاث الصحية والرياضية، اعتمدت على تتبع عادات ركوب الدراجات لدى كبار السن على مدى عشر سنوات، حيث أظهرت النتائج أن الذين استخدموا الدراجات كانوا أقل عرضة للوفاة أو الحاجة إلى رعاية طويلة الأمد، كما ارتبط الاستمرار في هذه العادة أو تبنيها في مراحل متقدمة من العمر بانخفاض واضح في المخاطر الصحية.

وأشار الباحثون إلى أن ركوب الدراجات لا يقتصر على كونه وسيلة تنقل، بل يمثل نمط حياة يعزز النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي، ما يدعم الصحة الجسدية والنفسية في مرحلة الشيخوخة.

وأكدت الدراسة أهمية تشجيع كبار السن على ممارسة هذا النشاط، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لذلك، في ظل تزايد أعداد من يتخلون عن القيادة مع التقدم في العمر.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية تبني أنماط حياة نشطة في مراحل متقدمة من العمر، لما لها من دور في تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة لدى كبار السن.