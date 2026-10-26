آبل تطور أداةً لفحص هواتف آيفون داخل علبها المغلقة

واشنطن-سانا

تعمل شركة آبل على استخدام أداة جديدة تتيح فحص هواتف آيفون والتحقق من سلامتها وهي داخل عبواتها المختومة، بهدف الحد من عمليات الاحتيال المرتبطة بإرجاع الأجهزة وتقليل الحاجة إلى فتح العلب قبل إعادة بيعها.

وذكر موقع «ديجيتال تريندز» التقني أمس الأحد، أن الأداة الجديدة تعتمد على نظام «بريستو» الذي طورته آبل، حيث بدأت أجهزة الفحص بالوصول إلى متاجر الشركة خلال تشرين الأول الجاري.

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة عمليات احتيال تتضمن إعادة عبوات هواتف آيفون بعد إزالة الهاتف أو بعض مكوناته منها، ما يدفع موظفي المتاجر إلى فتح العلب والتحقق من محتوياتها قبل قبول إرجاعها أو إعادة بيعها.

وتتيح الأداة الجديدة إجراء اختبارات تشخيصية للهاتف داخل علبته المغلقة، دون الحاجة إلى فتحها، الأمر الذي قد يسهم في تسريع عمليات الفحص والحفاظ على العبوات المختومة للأجهزة السليمة المعدة للبيع مجدداً.

وكانت آبل طورت نظام «بريستو» أساساً لتحديث هواتف آيفون وتجهيزها بالبرمجيات اللازمة لاسلكياً قبل وصولها إلى المشترين، إذ يتيح تثبيت تحديثات النظام وتنشيط الأجهزة وهي داخل عبواتها، ثم إيقاف تشغيلها مجدداً.

ويوسع الاستخدام الجديد نطاق عمل النظام ليشمل فحص الأجهزة المعادة إلى المتاجر والتحقق من سلامتها، إلا أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل جميع الاختبارات التي تستطيع الأداة إجراءها أو أنواع الأعطال والتلاعب التي يمكنها اكتشافها.

ومن المتوقع أن تساعد التقنية في تحسين إدارة مخزون المتاجر وتقليل الإجراءات اللازمة لفحص الأجهزة المعادة، لكنها لا تعني بالضرورة القدرة على اكتشاف جميع أشكال الاحتيال أو ضمان سلامة كل عبوة مختومة.