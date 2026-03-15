مايكروسوفت تطلق مساعداً ذكياً لمتابعة الصحة وإدارة السجلات الطبية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة مايكروسوفت خدمة جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تحت اسم “كوبيلوت هيلث”، بهدف تسهيل متابعة الحالة الصحية للمستخدمين وتنظيم سجلاتهم الطبية بطريقة متكاملة وآمنة.

وذكر موقع The Verge التقني أن الخدمة توفر تجربة صحية شاملة تجمع السجلات الطبية ونتائج التحاليل، إضافة إلى البيانات الواردة من الأجهزة القابلة للارتداء مثل خواتم “أورا” وأساور اللياقة البدنية من “فيتبيت”، حيث تقوم الأداة بتحليل هذه البيانات لتقديم توصيات شخصية تساعد المستخدمين على متابعة صحتهم والاستعداد لمواعيد الأطباء.

وتتيح الأداة دمج المعلومات الصحية من أكثر من 50 ألف مؤسسة طبية، إلى جانب الاستفادة من بيانات أكثر من 50 نوعاً من الأجهزة الذكية، مع فصل محادثات “كوبيلوت هيلث” عن المساعد الرقمي التقليدي وضمان تشفيرها الكامل لحماية الخصوصية.

وأكدت مايكروسوفت أن الخدمة لا تهدف إلى استبدال الطبيب، ولا تقوم بتشخيص الأمراض أو وصف العلاجات، بل تقدم دعماً معلوماتياً يساعد المستخدمين على فهم بياناتهم الصحية وإدارتها بشكل أفضل.

ويأتي إطلاق “كوبيلوت هيلث” في إطار التوسع المتسارع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بعد إطلاق خدمات مشابهة مثل “صحة تشات جي بي تي” من شركة “أوبن إيه آي”، والتي تقدم معلومات وإرشادات صحية للمستخدمين بطريقة آمنة.