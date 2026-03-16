ملبورن تتصدر قائمة أفضل مدن العالم لعام 2026

لندن-سانا

تصدرت مدينة ملبورن الأسترالية قائمة أفضل مدن العالم لعام 2026 وفق تصنيف سنوي أعدته مجلة «تايم آوت» البريطانية، استناداً إلى استطلاع شمل أكثر من 24 ألف شخص من سكان 150 مدينة حول العالم، لتقييم تجارب الحياة والثقافة والطعام والترفيه.

وذكرت شبكة CNN أن ملبورن جاءت في المركز الأول بفضل تنوع مشهدها الثقافي وتميزها في تجارب الطعام والشراب، إضافة إلى التوازن بين المساحات الطبيعية والحياة الحضرية.

وحلت مدينة شنغهاي الصينية في المركز الثاني، تلتها إدنبرة عاصمة اسكتلندا في المركز الثالث، بينما جاءت لندن البريطانية ونيويورك الأمريكية في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

كما ضمت قائمة أفضل عشر مدن لعام 2026 كلاً من كيب تاون ومكسيكو سيتي وبانكوك وسيؤول وطوكيو، ما يعكس تنوعاً جغرافياً واسعاً في المدن التي حققت أعلى التقييمات في الاستطلاع.

ويُعد تصنيف مجلة «تايم آوت» البريطانية من المؤشرات العالمية التي تقيس جودة الحياة في المدن، إذ يعتمد على استطلاعات رأي لآلاف السكان إضافة إلى تقييم خبراء في مجالات الثقافة والطعام والترفيه والحياة الحضرية.

