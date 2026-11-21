دمشق-سانا

رحب وزير الصحة مصعب العلي باعتماد قرار بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا من اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم رعاية صحية ودعم نفسي للناجين دون تمييز.

وقال الوزير العلي عبر منصة x اليوم السبت: نثمّن اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق وللمرة الأولى؛ كتحوّل تاريخي يجسّد تضحيات السوريين ويعكس الانتقال إلى سوريا الجديدة.

واضاف الوزير العلي: انسجاماً مع تأكيد القرار على وضع احتياجات الناجين في صلب الاستجابة، نلتزم في وزارة الصحة بتقديم رعاية تصون كرامتهم وتحمي خصوصيتهم دون تمييز، عبر إتاحة خدمات العلاج والدعم النفسي في بيئة آمنة وسرية من خلال 764 مركزاً للرعاية الصحية الأولية و3 مشافٍ متخصصة، مع العمل على

توسيعها.

يُذكر أن اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم الأربعاء الماضي قراراً‏ بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية ، وضمن بحث اللجنة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين، وفي سياق الاهتمام الأممي بملف حقوق الإنسان في سوريا.