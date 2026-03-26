ميتا تضيف ميزة التسوق إلى “الريلز” لتعزيز أرباح المبدعين

واشنطن-سانا

أعلنت تطوير منصاتها عبر إضافة ميزة جديدة تتيح لصنّاع المحتوى على “فيسبوك” و“إنستغرام” إدراج روابط تسوق مباشرةً ضمن مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز”، في خطوة تهدف إلى تحويل هذه المقاطع إلى وسيلة بيع تفاعلية وتعزيز عائدات المبدعين.

وذكر موقع “The Verge” المتخصص بأخبار التكنولوجيا أن المبدعين بات بإمكانهم إضافة ما يصل إلى 30 منتجاً ضمن الفيديو الواحد، ما يتيح للمشاهدين إتمام عمليات الشراء مباشرةً دون مغادرة التطبيق، وذلك عبر نظام التسويق بالعمولة الذي يمنح صنّاع المحتوى نسبة من المبيعات الناتجة عن توصياتهم.

وتستفيد “ميتا” من هذه الميزة عبر تعزيز منظومة الإعلانات لديها، من خلال البيانات المرتبطة بسلوك المستخدمين واهتماماتهم.

وتضع هذه الخطوة منصات “ميتا” في منافسة مباشرة مع تطبيقات مثل “تيك توك” و“يوتيوب شورتس”، كما تشكل فرصة جديدة للمبدعين، ولا سيما في مجالات الموضة ونمط الحياة، مع الحرص على تحقيق توازن بين المحتوى الترفيهي والمحتوى الترويجي.