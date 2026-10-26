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هدية عيد ميلاد تتحول إلى جائزة بقيمة 150 ألف دولار

Michigan woman turns birthday money into 150000 lottery prize هدية عيد ميلاد تتحول إلى جائزة بقيمة 150 ألف دولار
لعبة يانصيب عبر الإنترنت-وكالة يو بي آي الأمريكية

واشنطن-سانا

فازت امرأة أمريكية من ولاية ميشيغان بجائزة مالية قدرها 150 ألف دولار، بعد أن استخدمت أموالاً تلقتها هدية بمناسبة عيد ميلادها للمشاركة في لعبة يانصيب، في مفاجأة لم تتوقعها.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية، أول أمس، أن المرأة، البالغة من العمر 47 عاماً والمقيمة في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان، استخدمت مبلغاً أرسلته إليها عمتها بمناسبة عيد ميلادها لشراء رصيد في لعبة يانصيب إلكترونية، لتحقق الفوز بالجائزة.

وتعتزم الفائزة استخدام جزء من المبلغ لشراء سيارة جديدة، فيما ستدخر بقية الأموال.

وتعكس هذه القصة كيف يمكن لمبلغ بسيط، قُدّم هدية بمناسبة عيد الميلاد، أن يتحول إلى جائزة مالية، في واقعة لافتة تجمع بين الصدفة والحظ.

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