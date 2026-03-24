علماء يفسرون سبب الجماجم المستطيلة في الحضارات القديمة

واشنطن-سانا

نجح علماء الآثار والبيولوجيا في تفسير اللغز المتعلق بشكل الجماجم المستطيلة التي عُثر عليها في حضارات قديمة مثل الإنكا، مؤكدين أن هذا الشكل لم يكن نتيجة تدخل كائنات فضائية كما تروج بعض الخرافات، بل كان نتيجة ممارسة بشرية قديمة تُعرف باسم “تعديل قبو الجمجمة المتعمد”.

وحسب تقرير علمي نشره موقع Live Science، فقد لاحظ الإسبان عند وصولهم إلى جبال الأنديز في القرن السادس عشر أن العديد من السكان المحليين يمتلكون رؤوساً طويلة ومدببة، فيما رُصدت هذه الظاهرة أيضاً في مناطق مختلفة حول العالم، ما يشير إلى انتشار هذه الممارسة عبر ثقافات متعددة وفي أزمنة مختلفة.

وأوضح ماثيو فيلاسكو، عالم الآثار الحيوية في جامعة نورث كارولاينا – تشابل هيل، أن الجماجم الطويلة هي نتاج عمل بشري، حيث يتم توجيه نمو الجمجمة لتصبح أكثر طولاً أو تسطحاً خلال سنوات الطفولة الأولى، وهي فترة مرونة العظام التي تسمح بذلك بسهولة نسبية.

وأكد التقرير أن هذه الممارسة كانت ذات معانٍ اجتماعية وثقافية مختلفة بحسب المكان والزمان، مشيراً إلى أن الدراسات الحديثة نجحت في توضيح هذه الظاهرة بعيداً عن التفسيرات غير العلمية المتعلقة بالكائنات الفضائية.

يشار إلى أن فهم هذه الممارسة القديمة يسهم في تسليط الضوء على التنوع الثقافي والرمزي للحضارات البشرية، كما يعزز قدرة العلماء على تمييز الممارسات البشرية عن الظواهر غير العلمية.