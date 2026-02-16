انطلاق قمة “تأثير الذكاء الاصطناعي 2026” في نيودلهي بمشاركة دولية واسعة

نيودلهي-سانا

انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الإثنين، أعمال قمة “تأثير الذكاء الاصطناعي 2026″، بمشاركة واسعة من قادة التكنولوجيا من مختلف دول العالم لبحث مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها الاقتصادية والتنموية.

وذكرت صحيفة The Hindu الهندية، أن القمة تشهد حضور عدد من رؤساء كبرى شركات التكنولوجيا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان، إضافة إلى ديميس هاسابيس منGoogle DeepMind، فيما يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي معرض “تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند 2026” المقام في مجمع بهارات ماندابام والذي يستمر حتى العشرين من شباط الجاري.

وتهدف القمة إلى مناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيراته الاقتصادية وسبل حوكمته، بما يحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية في ظل سباق عالمي متسارع نحو تطوير نماذج أكثر تقدماً، وسط تزايد النقاشات المتعلقة بالسلامة والأطر الأخلاقية الناظمة لهذه التقنيات.

ويتضمن الحدث أكثر من خمسمئة جلسة نقاشية وثلاثمئة معرض تقني تركز على محاور الناس والكوكب والازدهار، كما يشارك فيه ممثلون عن نحو مئة دولة لبحث التحديات التنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي واستعراض حلول مبتكرة لتوظيفه في مجالات التغير المناخي والرعاية الصحية.

وتكتسب القمة أهمية خاصة كونها تعقد للمرة الأولى في الهند، ما يمنح الدول النامية دوراً أكبر في صياغة سياسات التكنولوجيا المستقبلية، فيما من المتوقع الإعلان عن شراكات جديدة بين حكومات وشركات تكنولوجيا كبرى لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم مسارات التحول التقني.