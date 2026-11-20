واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية واسعة أن زيادة حجم عضلات البطن لا تعني بالضرورة انخفاض خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر، في نتيجة تتحدى الاعتقاد الشائع بأن ضعف عضلات الجذع يعد سبباً رئيسياً لهذه الآلام.

وذكرت مجلة «PLOS Digital Health» العلمية أمس الخميس، أن الدراسة أجراها باحثون بقيادة كاثرين ماروسيتش، المهندسة الميكانيكية في جامعة ستانفورد الأمريكية، وحلّلوا خلالها أكثر من 33 ألف صورة للتصوير المقطعي المحوسب تعود إلى 23,508 أشخاص، باستخدام نموذج للتعلم العميق، بهدف دراسة العلاقة بين حجم عضلات البطن وتوزيع الدهون وآلام أسفل الظهر.

وبيّنت النتائج عدم وجود اختلافات واضحة في إجمالي حجم العضلات أو توزيع الدهون في منطقة البطن بين الأشخاص المصابين بآلام أسفل الظهر وغير المصابين بها، إلا أن المصابين سجلوا نسبة أقل من العضلات إلى الدهون في هذه المنطقة.

وشملت الدراسة 2622 شخصاً يعانون آلام أسفل الظهر، قورنت حالتهم بـ2577 شخصاً لا يعانون منها، مع مراعاة التشابه بين المجموعتين من حيث العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

وأعربت ماروسيتش عن مفاجأة فريق البحث إزاء عدم انخفاض إجمالي حجم العضلات لدى المصابين مقارنة بالمجموعة الأخرى، مشيرة إلى أن النتائج لا تقلل من أهمية العضلات، بل تؤكد تعقيد آلام أسفل الظهر واحتمال ارتباطها باختلافات أكثر تحديداً في عضلات ومناطق معينة من الجسم.

وتشير الدراسة إلى أن حجم العضلات وحده لا يكفي لتفسير الإصابة بهذه الآلام، إذ قد تؤدي عوامل أخرى، مثل نسبة العضلات إلى الدهون والتحكم الحركي وكفاءة العضلات في أداء وظائفها، دوراً في ظهورها.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن تمارين تقوية عضلات الجذع يمكن أن تساعد بعض المصابين بآلام أسفل الظهر، استناداً إلى فرضية أن ضعف هذه العضلات قد يزيد الضغط على عضلات الظهر ويؤثر في قدرة العمود الفقري على الحفاظ على استقراره.

وتفتح النتائج المجال أمام توسيع الأبحاث لتشمل دراسة العضلات كلّاً على حدة، بدلاً من التركيز على حجمها الإجمالي، فضلاً عن تحليل دور التحكم في الحركة والتغيرات الموضعية في الأنسجة العضلية والدهنية.

وتُعد آلام أسفل الظهر من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب أشخاصاً من مختلف مستويات اللياقة البدنية، ولا يرتبط كثير من حالاتها بسبب مرضي محدد، ما يجعل فهم العوامل المؤثرة فيها وتطوير أساليب علاج فعالة تحدياً مستمراً أمام الباحثين والمتخصصين.