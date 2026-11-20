واشنطن-سانا

رصد علماء فلك ظاهرة نادرة تشير إلى اندماج نجمين في مجرة أندروميدا، بعد انزلاق نجم مرافق داخل الغلاف الخارجي لنجم عملاق، في حدث يوفر أدلة رصدية على إحدى مراحل تطور الأنظمة النجمية الثنائية.

وذكر موقع «Space.com» المتخصص في علوم الفضاء، أمس الخميس، أن الدراسة التي قادها الباحث فيراج كارامبيلكار من جامعة كولومبيا الأمريكية ونشرت في مجلة «Nature» العلمية في الـ 18 من تشرين الثاني الجاري، توثق انفجاراً نجمياً عابراً أطلق عليه اسم AT 2025abao، ناجماً عن تطور الغلاف المشترك لنجم عملاق في مرحلة متقدمة من حياته مع نجم مرافق له، في واحدة من أولى عمليات الرصد المباشر لهذه الظاهرة.

وأوضح الباحثون أن النجم الأساسي ينتمي إلى مرحلة العملاق المقارب (AGB)، وتبلغ كتلته نحو سبعة أضعاف كتلة الشمس، فيما تبلغ كتلة النجم المرافق نحو 0.7 من كتلة الشمس، ويقع النظام في مجرة أندروميدا على بعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وتشير النتائج إلى أن النجم المرافق بدأ بالانزلاق تدريجياً داخل الغلاف الغازي للنجم العملاق، ما أدى إلى نشوء احتكاك وتبدد للطاقة المدارية، انعكسا في توهج تدريجي استمر نحو سبع سنوات، قبل حدوث انفجار ضوئي في نهاية العملية.

وبيّن التحليل الطيفي للحدث، قبل الانفجار وبعده، أن النجم المرافق اندمج على الأرجح مع قلب النجم الأساسي، ما أدى إلى قذف مواد من الغلاف الخارجي تعادل نحو 10 بالمئة من كتلة النجم، وبسرعة تجاوزت سرعة إفلات المواد من النجم الأساسي بنحو عشرة أضعاف.

ويتيح هذا الرصد للعلماء دراسة آلية تطور الأنظمة النجمية الثنائية المدمجة، إذ يُعتقد أن عملية الغلاف المشترك تسهم في تقارب النجوم وتشكيل أنظمة ثنائية ذات مدارات قصيرة، كما يوفر الحدث فرصة لفهم كيفية تبديد الطاقة المدارية أثناء هذه العملية.