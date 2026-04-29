إعداد أطول حلوى تيراميسو في العالم بطول يتجاوز 400 متر في لندن

لندن-سانا

سجل أكثر من 100 طاهٍ رقماً قياسياً عالمياً جديداً في إعداد أطول حلوى تيراميسو، وذلك خلال فعالية أُقيمت في لندن، حيث تجاوز طول الحلوى 400 متر، بما يعادل نحو أربعة ملاعب كرة قدم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس الثلاثاء، أن نحو 100 طاهٍ إيطالي شاركوا في إعداد التيراميسو داخل قاعة تشيلسي، مستخدمين ما يزيد على 50 ألف قطعة من بسكويت “ليدي فينغر” وأكثر من 3000 بيضة، وذلك وفق معايير موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي تشترط تحضير الحلوى وتجميعها في الموقع.

وبلغ طول التيراميسو الجديد 440.6 متراً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 في مدينة ميلانو الإيطالية، والبالغ 273.5 متراً، ليحقق إنجازاً لافتاً في عالم الطهي.

وفي تصريح له، أوضح ميركو ريتشي، منظم الفعالية، أن هذه المبادرة جاءت احتفاءً بالمطبخ الإيطالي، وتعبيراً عن التقدير للمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن التيراميسو يُعد من أبرز الحلويات التي قدمتها إيطاليا للعالم، وأن فعاليات إعداده استمرت على مدار عطلة نهاية الأسبوع بمشاركة واسعة من الطهاة.

بدوره، أكد الشيف كارميلو كارنيفالي أن نجاح التيراميسو يعتمد على جودة المكونات، وخاصة القهوة والكريمة، إلى جانب الشغف في التحضير، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لتحقيق الرقم القياسي.

ويعكس هذا الحدث تنامي الاهتمام العالمي بالفعاليات الغذائية المبتكرة التي تجمع بين الترفيه والترويج السياحي، إلى جانب إبراز مهارات الطهاة وقدرتهم على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق وفق معايير دقيقة.