لماذا نقلّد لهجات الآخرين دون أن نشعر؟

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تقليد لهجات الآخرين لا يحدث بصورة عفوية دائماً، بل يتأثر بمدى انتباه الإنسان إلى طريقة نطقهم وتوقعاته بشأن أصوات اللهجة، ما قد يدفعه إلى محاكاة بعض خصائصها من دون أن يقصد ذلك.

وذكرت مجلة فيز أورغ المتخصصة في نشر الأخبار العلمية والتقنية أمس السبت، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أكدت أن الانتباه والتوقعات المسبقة يؤديان دوراً في تحديد الخصائص الصوتية التي يقلدها المستمع، إذ قد يتأثر بطريقة نطق معينة عندما يلاحظها أو يراها بارزة مقارنة بغيرها.

وأوضح الباحثون أن الدماغ لا يستقبل الأصوات فحسب، بل يعالجها أيضاً بالاستناد إلى توقعاته بشأن طريقة الكلام، الأمر الذي قد يؤثر في الأصوات التي يحاكيها الشخص أو لا يتأثر بها.

وأشارت النتائج إلى أن بعض الخصائص الصوتية، ولا سيما تلك التي تلفت انتباه المستمع أو تحمل دلالات اجتماعية، قد تنعكس على طريقة كلامه حتى من دون توجيه مباشر إلى تقليد اللهجة، ما قد يفسر اختلاف الأشخاص في مدى تأثرهم باللهجات المحيطة بهم.

وتساعد دراسة هذه الظاهرة على فهم كيفية اكتساب ملامح من اللهجات الجديدة من خلال التواصل اليومي، ولا سيما عند الانتقال إلى مناطق مختلفة، إذ قد يكتسب بعض الأشخاص خصائص من لهجة البيئة الجديدة، بينما يحتفظ آخرون بسمات لهجاتهم الأصلية رغم الاحتكاك الطويل بمتحدثين من مناطق أخرى.

ويرى الباحثون أن دراسة آليات الانتباه والتوقعات في معالجة الكلام قد تسهم في توضيح أسباب انتقال بعض الخصائص الصوتية إلى حديث الإنسان من دون وعي منه، والتمييز بين المحاكاة العفوية والتقليد المتعمد.