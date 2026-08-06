دراسة يابانية تكشف دور خلايا دماغية في الحفاظ على الدافع وتحقيق الأهداف

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة ناغويا اليابانية أن خلايا عصبية تُعرف باسم خلايا الأوركسين تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز الدافع ومواصلة السعي لتحقيق الأهداف، من خلال تحويل توقع المكافأة إلى حافز يدفع إلى بذل الجهد.

وذكر موقع سينس ديلي العلمي أمس الأربعاء، أن الدراسة، التي قادها الباحثان هيرويوكي ميزوغوتشي وكيوفومي يامادا من كلية الطب بجامعة ناغويا، بينت أن انخفاض نشاط خلايا الأوركسين يؤدي إلى تراجع السلوك التحفيزي، في حين يرتبط تنشيطها بزيادة الاستعداد لبذل الجهد للوصول إلى المكافآت.

واستخدم الباحثون نماذج حيوانية لدراسة وظيفة هذه الخلايا العصبية، المعروفة أيضاً بدورها في تنظيم النوم والشهية واستهلاك الطاقة، ومتابعة تأثيرها في السلوك المرتبط بالسعي لتحقيق الأهداف، وأظهرت التجارب أن تنشيط خلايا الأوركسين يعزز القدرة على مواصلة المحاولة، بينما يؤدي تثبيط نشاطها إلى انخفاض الدافع.

كما رصد الباحثون ارتفاع نشاط هذه الخلايا عند توقع الحصول على مكافأة، وازدياد استجابتها كلما تطلب الوصول إليها جهداً أكبر، ما يشير إلى دورها في الربط بين توقع المكافأة والاستمرار في العمل لتحقيقها.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة المنشورة في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) قد تسهم في فهم الآليات العصبية المرتبطة بضعف الدافع في حالات مثل الاكتئاب والإدمان واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، بما قد يدعم تطوير أساليب علاجية مستقبلية تستهدف هذه الدوائر الدماغية.