تقنية ضوئية تتيح رصد استجابة النباتات للأمراض

لندن-سانا

طوّر باحثون تقنية جديدة تتيح متابعة استجابة النباتات للإصابة بالأمراض من خلال تحليل إشارات ضوئية تصدر عنها، ما يوفر وسيلة أكثر دقة لدراسة نشاطها المناعي والتغيرات الحيوية التي تحدث فيها أثناء العدوى.

وذكرت مجلة «نيتشر بلانتس» العلمية أمس السبت، أن فريقاً بحثياً من مختبر العلوم الطبية التابع لمجلس البحوث الطبية البريطاني، طوّر التقنية باستخدام إشارتين ضوئيتين بلونين مختلفين، بما يساعد على التمييز بين التغيرات المرتبطة بنشاط الجينات والتغيرات الناتجة عن العمليات الأيضية داخل النبات.

وأظهرت التجارب على نباتات حية إمكانية رصد النشاط المناعي في المناطق المحيطة بمواضع العدوى ومتابعة تطوره على مدى فترات طويلة، دون الحاجة إلى إتلاف النبات أو أخذ عينات متكررة منه.

وتعتمد التقنية على استخدام إنزيم ضوئي مستمد من الفطريات، يصدر ضوءاً يميل إلى اللون الأحمر، إلى جانب إشارة ضوئية خضراء، إذ تتيح مقارنة الإشارتين تحديد التغيرات الحيوية بدقة أكبر من الطرق التي تعتمد على قياس شدة الضوء وحدها.

واختبر الباحثون النظام باستخدام آليات للتوهج الحيوي مستمدة من الفطريات والبكتيريا، ما يشير إلى إمكانية تكييفه لدراسة عمليات بيولوجية مختلفة.

ويمكن أن تسهم هذه التقنية في تعميق فهم آليات مقاومة النباتات للأمراض، وتطوير وسائل أكثر دقة لدراسة إصابات المحاصيل، فيما يدرس الباحثون إمكانية توسيع تطبيقاتها مستقبلاً لتشمل بعض العمليات الحيوية المرتبطة بالأمراض في النماذج الحيوانية والأنسجة البشرية.