المنامة-الرياض-سانا

أدانت مملكة البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مقار وزارة الداخلية في مدينة الحسكة، مؤكدتين تضامنهما مع سوريا ودعمهما لجهود مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان اليوم الخميس: “إن المملكة تجدد تضامنها مع سوريا ودعمها لما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها”.

وأعربت عن خالص تعازي البحرين ومواساتها للحكومة السورية والشعب السوري وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهتها، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، رفضها القاطع للتطرف والإرهاب، مجددة تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها لجهود الحكومة السورية في مسيرة البناء وإرساء الأمن والاستقرار.

وأعربت المنظمة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والحكومة السورية والشعب السوري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكان عنصران من قوى الأمن الداخلي استشهدا وأصيب خمسة آخرون جراء هجوم ‏إرهابي استهدف أمس الأربعاء مقراً لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غربي مدينة الحسكة، ‏باستخدام أربع دراجات نارية.

وأشار قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد مروان العلي إلى أن التحقيقات ‏الأولية ‏أظهرت أن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأسفر أيضاً عن مقتل أربعة منهم.